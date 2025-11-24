Bihar News: पहाड़ का सीना चीर लिखी हरियाली की कहानी, झारखंड तक पहुंच रही अमरूद की खुशबू

शुभम कुमार सिंह, औरंगाबाद। पत्थर पर दूब जमाने वाली कहावत बचपन से सुनते आए हैं। इस कहावत को पहड़तली इलाके में चरितार्थ किया है यहां के पांच किसानों ने। पत्थर पर पेड़ लगाकर आमदनी कर रहे हैं। औरंगाबाद के अमरूद की महक दूर तक फैला रहे हैं। औरंगाबाद के देव प्रखंड के दुलारे पंचायत स्थित दुर्गी गांव के पास पहाड़तली इलाके में जो पांच-छह वर्ष पहले तक मरुस्थल था वहां पहाड़ का सीना चीरकर हरियाली की कहानी लिख दिए है।

बंजर पड़ी जमीन पर मेहनत की बदौलत वर्ष 2019 में अमरूद की खेती शुरू की। 150 एकड़ में अमरूद की खेती किया है जिसकी महक बिहार से लेकर झारखंड तक फैली है। पांच किसानों ने प्रारंभ की खेती कुटुंबा प्रखंड के दधपा बिगहा निवासी किसान नरेश मेहता, विश्वनाथ कुमार, संजय कुमार, राजेंद्र वर्मा एवं ब्रजेश कुमार ने देव प्रखंड के दुलारे पंचायत स्थित दुर्गी गांव के पास अमरूद की खेती प्रारंभ की। करीब 150 एकड़ में किसानों ने अमरूद की संगठित खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है।

औरंगाबाद को फल उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाया है। हरे-भरे बागानों के बीच फैली अमरूद की खुशबू आसपास के गांवों के माहौल को प्राकृतिक सुगंध दे रही है। किसानों ने बदला खेती का पैटर्न कई वर्षों तक परंपरागत धान, गेहूं और दालों की खेती करने वाले किसानों ने बदलते मौसम, लागत और घटते मुनाफे को देखते हुए अमरूद को एक नए विकल्प के रूप में अपनाया। कृषि विभाग द्वारा दी गई तकनीकी सलाह और बागवानी योजना के तहत सब्सिडी मिलने से किसानों ने धीरे-धीरे बड़े पैमाने पर अमरूद के पौधे लगाने शुरू किए।

आज स्थिति यह है कि सिर्फ कुछ गांवों तक सीमित रहने वाली यह खेती विस्तारित हो चुकी है। खेत में ताइवान पिंक, वीएनआरवीई, थाई, इलाहाबाद सफेदा समेत कई अन्य उन्नत किस्मों के पौधे लगाए गए हैं जो अधिक उत्पादन और बेहतर स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं।

7,000 किलो प्रतिदिन हो रहा निर्यात औरंगाबाद के अमरूद की मांग स्थानीय बाजारों के साथ गया, पटना, भागलपुर, रोहतास, कैमूर के अलावा झारखंड के कई शहरों से आती है। उन्नत किस्मों के कारण यह अमरूद लंबे समय तक ताजा रहता है और आकार में बड़े होने के कारण मंडियों में अच्छी कीमत प्राप्त होती है।

किसानों का कहना है कि वर्तमान में करीब 7,000 किलो प्रतिदिन अमरूद का निर्यात किया जा रहा है। पहले पारंपरिक खेती में जहां मौसम पर अत्यधिक निर्भर रहकर मुश्किल से लागत निकल पाती थी, वहीं अमरूद की खेती ने उनकी आय काफी बेहतर हो गई है। प्रति एकड़ किसानों को डेढ़ से दो लाख रुपये की आमदनी होती है।