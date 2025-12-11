पेट्रोल छिड़ककर खलिहान फूंका, 400 बोझा धान जलकर स्वाहा; पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी

संवाद सूत्र, गोह (औरंगाबाद)। प्रखंड के प्राणपुर गांव में बुधवार को देर रात असामाजिक तत्वों ने एक किसान के खलिहान में आग लगा दी। इस घटना में किसान अर्जुन विश्वकर्मा के लगभग 400 बोझे धान जलकर राख हो गए। घटना से गांव में तनाव का माहौल है।

पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, किसान बेहाल पीड़ित किसान अर्जुन विश्वकर्मा ने बताया कि उन्होंने सरकारी स्कूल के पास मुख्य सड़क किनारे अपने चार बीघा खेत की धान की फसल काटकर सुरक्षित रखी थी। असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई।

मौके से पेट्रोल लाने के लिए इस्तेमाल की गई बोतलें भी मिली हैं। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक धान की फसल पूरी तरह जल चुकी थी।

शांति समिति की बैठक के बाद भी तनाव, जांच में जुटी पुलिस यह घटना ऐसे समय में हुई है जब चार दिन पहले ही 7 दिसंबर को इसी गांव के दोनों समुदायों के बीच थाने में शांति समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह ने की थी।