औरंगाबाद में दो डॉक्टरों के बीच हिंसक झड़प, क्लिनिक में मचा हंगामा; एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। शहर के दानी बिगहा इलाके में रविवार की रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो डॉक्टरों के बीच कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना डानी बिगहा स्थित डॉक्टर श्याम कुमार के क्लिनिक में हुई, जहां शहर के महाराजगंज रोड पर निजी क्लिनिक संचालित करने वाले दंत चिकित्सक अरुण कुमार पहुंचे थे। किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों चिकित्सक आपस में भिड़ गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। आरोप है कि मारपीट के दौरान डॉक्टर श्याम कुमार के साथ उनके क्लिनिक में मौजूद कर्मियों ने भी दंत चिकित्सक अरुण कुमार की पिटाई कर दी।

इस घटना में दोनों डॉक्टर घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल डॉक्टर श्याम कुमार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। नगर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

पुलिस के अनुसार, डॉक्टर श्याम कुमार के सिर में गंभीर चोट लगी है। चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दंत चिकित्सक अरुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मारपीट में क्लिनिक कर्मियों की भूमिका क्या रही और दूसरे पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। थाना प्रभारी ने कहा कि सभी पहलुओं की गहन जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।