औरंगाबाद DM ने शिक्षकों की सैलरी काटने का दिया आदेश, निरीक्षण के दौरान मिली थी ये खामियां

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। शिक्षा विभाग की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इस विभाग में कार्यरत अधिकारी केवल औपचारिकता के लिए विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं। हालात यह हैं कि गांवों के साथ-साथ शहरी विद्यालयों में भी छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बेहद कम है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन दिन पहले जब डीएम श्रीकांत शास्त्री ने जिले के मॉडल स्कूल अनुग्रह इंटर विद्यालय एवं अनुग्रह कन्या इंटर विद्यालय का निरीक्षण किया, तो उन्होंने वहां की स्थिति देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। दोनों विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति नगण्य थी।

डीएम ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को कड़ी फटकार लगाई और सभी शिक्षकों का एक सप्ताह का वेतन काटने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय की स्थिति संतोषजनक नहीं थी और सुधार के निर्देश दिए गए हैं। वे एक बार फिर निरीक्षण करेंगे, ताकि यह देखा जा सके कि क्या बदलाव आया है।

डीएम ने बताया कि इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के बजाय केवल बैठे रहते हैं। विद्यालय में बच्चों की इतनी कम उपस्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यदि अनुग्रह इंटर विद्यालय की यह स्थिति है, तो अन्य विद्यालयों का क्या हाल होगा, यह सोचने का विषय है।

सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयासरत है। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों ने छात्रों की कम उपस्थिति के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं दी। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति को सुधारने का प्रयास करने की बात कही। डीएम ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें, क्योंकि शिक्षा के विकास से परिवार और समाज का सुधार होगा।

गेट बंद कर दी जा रही शिक्षा अनुग्रह इंटर विद्यालय में शनिवार को जब जागरण टीम पहुंची, तो मुख्य दरवाजा बंद मिला। आमतौर पर हमेशा खुला रहने वाला विद्यालय का गेट बंद देखकर परिसर में उपस्थित छात्रों से पूछा गया, तो सभी ने एक स्वर में बताया कि डीएम के निरीक्षण के बाद विद्यालय की स्थिति में बदलाव आया है।