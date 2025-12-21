औरंगाबाद में स्कूल बस चालक की लापरवाही ने छीन ली सात साल के मासूम की जान, गांव में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। फेसर थाना क्षेत्र के परसी गांव में विद्यालय के बस के धक्के से घायल होकर सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बस चालक की लापरवाही दिखाई पड़ती है। मृतक की पहचान परसी गांव निवासी महेश कुमार के सात वर्षीय पुत्र लक्ष्य कुमार के रूप में की गई है।

जानकारी के अनुसार लक्ष्य गांव के पास इब्राहिमपुर गांव के एक निजी स्कूल में बस से पढ़ने जाता था। शनिवार को बस से स्कूल पढ़ने गया। छुट्टी होने पर लक्ष्य को बस परसी गांव आया। बस से उतरने के बाद लक्ष्य पास में खड़ा था। चालक ने बिना देखे बस को बैक कर दिया जिससे वे बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

गांव में पसरा मातम घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में लक्ष्य को सदर अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया। स्वजनों ने बताया कि लक्ष्य दो भाई और एक बहन है। बहन इससे बड़ी है जबकि भाई छोटा है। घटना के बाद से मृतक के स्वजनों में शोक व्याप्त है। गांव में मातम पसरा हुआ है।