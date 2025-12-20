Language
    औरंगाबाद में सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ी पिकअप, दो युवकों की दर्दनाक मौत

    By Manish KumarEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:47 PM (IST)

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। बारूण थाना क्षेत्र के जीटी रोड जोगिया मोड के पास शनिवार को हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सड़क किनारे खड़ी एक टेलर ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पिकअप सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

    घटना की सूचना मिलते ही बारूण थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर बयान दर्ज किया गया। 

    रोहतास जिले के दोनों मृतक

    मृतकों की पहचान मोहम्मद इम्तियाज राइन (32 वर्ष) एवं मोहम्मद इस्तेयाक राइन (30 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों मृतक रोहतास जिले के टाउन सासाराम थाना क्षेत्र अंतर्गत लशकरीगंज गांव निवासी बताए गए हैं।

    पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शवों का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया।