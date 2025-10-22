औरंगाबाद: हाईवा की टक्कर से टेम्पो सवारों में कोहराम, एक की जान गई
औरंगाबाद में एक हाईवा ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे छह लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ कुछ की हालत गंभीर है। पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है।
संवाद सूत्र, ओबरा (औरंगाबाद)। ओबरा मुख्यालय के औरंगाबाद से पटना पथ पर हाईवा की टक्कर से आधे दर्जन लोग घायल हो गए, बताया जाता है कि ,सभी लोग टेंपू से ट्रेन पकड़ने अनुग्रह नारायण रोड जा रहे थे कि, शंकरपुर के पास एन एच 139 पर घटना घटी टेंपू पर सवार ओबरा थाने के महिला पुलिस के पति सत्यम कुमार , बबनडीहा निवासी 45 वर्षीय मोहमद अफजल एवं सात वर्षीय इमरान साह एवं ओबरा निवासी 55 वर्षीय इबरार आलम,24 वर्षीय अब्दुल तौहर सवार थे।
इसी क्रम में औरंगाबाद से दाउदनगर की तरफ जा रही हाईवा ने कुचल दिया।सभी को ओबरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां चिकित्सा उपरांत औरंगाबाद रेफर किया गया चिकित्सकों की माने तो खरांटी बीघा निवासी 40 वर्षीय हीरालाल यादव की स्थिति नाजुक थी ,जिसे फौरन बाहर ले जाने की सलाह दी गई ।
घर में परिवरिश करने वाला कोई नहीं
जो रास्ते में ही मौत हो गया परिजनों ने बताया कि मृतक हीरालाल यादव अकेला संतान था।जो मजदूरी कर घर का परिवरिश करता था।इनके जाने के बाद घर में परिवरिश करने वाला भी कोई नहीं रहा।
मृतक के पिता लालू यादव माता मालती देवी पत्नी नीता देवी तथा चार छोटे छोटे बची एवं एक पुत्र कल्प कल्प कर रो रहे थे। बच्चों को क्या मालूम की यह क्या हो रहा है।परिजनों के रुलाई से आस पास के ग्रामीण भी रो पड़े मौके पर पूर्व मुखिया सुदर्शन सिंह चंद्रवंशी पहुंच कर सांत्वना दिया।
थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि, मुआवजा को लेकर सड़क जाम करने जा रहे, परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया एवं शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु औरंगाबाद भेजा गया।ओर परिजनों को मुआवजा की राशि हेतु आश्वासन दिया गया।
