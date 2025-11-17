बेटा होने पर CHC में ANM ने वसूले 1500 रुपये, नहीं देने पर बुजुर्ग महिला को घसीटा

संवाद सूत्र, मदनपुर (औरंगाबाद)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में प्रसव कराने आई महिलाओं के स्वजन से एएनएम द्वारा रुपये लेने का मामला प्रकाश में आया है। अस्पताल में इस तरह के मामले हमेशा सुनने को मिलते हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

मदनपुर प्रखंड के घोड़ाडिहरी पंचायत के कठबर टोले बंगलापर गांव की उत्तम देवी ने सोमवार को अस्पताल परिसर में कहा कि रविवार की सुबह बहू सुनीता देवी का प्रसव कराने अस्पताल आई थी। शाम में बहू को लड़का जन्म दिया। ड्यूटी पर एएनएम आभा कुमारी एवं आरती कुमारी थीं। आभा द्वारा प्रसव कराने के एवज में रुपये की मांग की गई।

गिरने से पैर में चोट लगी कहा गया कि हमलोगों की ड्यूटी खत्म हो रही है, जल्दी कीजिए। उत्तम ने 1,100 रुपये दिए तो उसमें से 100 रुपये फेंका गया। कहा गया कि और रुपये दीजिए। नहीं देने पर हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगी, इसी दौरान गिरने से पैर में चोट लगी है।

इलाज सोमवार को सीएचसी मदनपुर में कराया गया। इसके बाद उत्तम के पति धर्मदेव रिकियासन ने 500 रुपये दिए। पुर्जा बनाने का अलग से 50 रुपये लिया गया। आशा को कहे अपशब्द आशा प्रतिमा देवी ने बताया कि हमारे सामने उत्तम देवी ने आभा को 1,150 रुपये दिए हैं। आशा ने बताई कि हमको अपशब्द बोला गया। कहा गया कि यही मना कर दिया है, जिस कारण रुपये नहीं दे रही है।