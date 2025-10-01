मामा के घर जा रहे कंटेनर से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस ने जब्त किया ट्रक
औरंगाबाद-पटना मुख्य पथ पर देवकली गांव के पास कंटेनर से कुचलकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान शाहपुर निवासी मोहित कुमार के रूप में हुई है जिसकी उम्र 19 वर्ष थी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। औरंगाबाद-पटना मुख्य पथ ओबरा थाना क्षेत्र के एनएच-139 ओबरा थाना क्षेत्र के देवकली गांव के समीप कंटेनर से कुचलकर युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी उमाशंकर प्रसाद का 19 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार के रूप में की गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। करीब चार घंटे तक एनएच-139 जाम रहा।
बताया जाता है कि मोहित बाइक द्वारा औरंगाबाद से ओबरा थाना मुख्यालय स्थित अपने मामा के घर पूजा समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। इसी दौरान देवकली गांव के समीप कंटेनर ने कुचल दिया। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने स्वजनों को काफी समझाने का प्रयास किया परंतु वे समझने को तैयार नहीं थे।
मुआवजा की मांग कर रहे थे। थानाध्यक्ष ने नियम को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। जाम को खाली कराया। दोनों तरफ पांच पांच किलोमीटर तक जाम लग गया था। जाम के कारण यात्री परेशान रहे। घटना के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया है।
घटनास्थल एवं सदर अस्पताल में पहुंचे स्वजन चीत्कार मार रो रहे थे। ओबरा थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम करा स्वजनों को सौंप दिया गया है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। मामले में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
