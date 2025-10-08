औरंगाबाद में मारपीट की घटना में घायल व्यक्ति का इलाज के दौरान मौत, जांच में जुटी पुलिस

ओबरा थाना क्षेत्र के अरंडा गांव में मारपीट की एक घटना हुई जिसमें शिवनारायण साव के पुत्र मुन्ना कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। एसडीपीओ ने बताया कि परिजनों ने पहले थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

संवाद सूत्र,ओबरा (औरंगाबाद)। ओबरा थाना क्षेत्र के अरंडा गांव में 5 अक्टूबर को मारपीट की घटी घटना में इलाज के दौरान मंगलवार को रात्रि 42 वर्षीय स्व शिवनारायण साव के पुत्र मुन्ना कुमार की मौत हो गई है। सूचना पर एसडीपीओ अशोक कुमार दास, थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पहुंचकर जांच किया है। वहीं मारपीट की घटना में गांव ही बगल के लोगों पर आरोप लगाया गया है।

मृतक के परिजनों का कहना है कि मामूली बात को लेकर एक पक्ष के लोगों ने 5 अक्टूबर को मारपीट की घटना किया गया था। जिसके बाद घायल अवस्था में हम सभी लोग इलाज के लिए दाउदनगर निजी क्लीनिक में ले गए हैं। जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना रुबान हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। इस दौरान इलाज के क्रम में मंगलवार को रात्रि उनकी मौत हो गई है।

घटना में स्थिती नाजूक होने के कारण किसी प्रकार की सूचना लिखित या मौखिक रूप में थाने को नहीं दी गई थी। घटना के बाद हम सभी लोग शव को लेकर घर आए हैं और कार्रवाई की मांग की है। वही पुलिस ने घटना के सूचना मिलते ही हरकत में आते हुए घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया है।

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। घटना के सूचना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। दाउदनगर एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि मृतक का पड़ोसी के साथ झड़प हुआ था, लेकिन घटना कि सूचना परिजनों ने ओबरा थाने को नहीं दिया था।

मौत के बाद सूचना प्राप्त हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। वही प्रारंभिक जांच में मृतक का इलाज दाउदनगर निजी क्लिनिक में किया गया है। वहां पूछताछ की गई है। डाक्टर ने बताया कि परिजनों ने पेट में दर्द एवं लैटिंग नहीं होने की बात बताई थी।