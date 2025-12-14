दिनदहाड़े बंद मकान से चोरों ने उड़ाए 22 लाख के जेवरात और 45 हजार नकद, जांच के लिए एसआईटी गठित

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। शहर के ब्लॉक कॉलोनी वार्ड संख्या छह में शनिवार को दिनदहाड़े चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। चोरों ने अविरेंद्र उपाध्याय के बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 22 लाख रुपये के जेवरात और 45 हजार रुपये नकद एवं एटीएम कार्ड चोरी कर लिए।

घटना को लेकर नगर थाना में प्राथमिकी कराई गई है। चोरी की इस घटना से कालोनी के लोगों में दहशत का माहौल है। मकान मालिक अविरेंद्र के अनुसार वे सभी परिवार अपनी मां के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए अंबा थाना क्षेत्र के तेलहारा गांव गए थे।

घर का मुख्य दरवाजा टूटा घर की सुरक्षा को लेकर उन्होंने रात में घर में सोने के लिए एक रिश्तेदार को रख दिया था। रिश्तेदार शनिवार की शाम करीब आठ बजे जब घर में सोने पहुंचे तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है। घर के अंदर का नजारा देख वह घबरा गए और तत्काल इसकी सूचना मकान मालिक अविरेंद्र उपाध्याय को दी।

सूचना मिलते ही अविरेंद्र घर में पहुंचे। देखा तो पाया गया कि चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमीरा में रखा करीब 22 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए हैं। इसके अलावा अलमीरा में रखे गए 45 हजार रुपये नकद और एटीएम कार्ड चोर अपने साथ ले गए।

चोरी की घटना दिन में या शाम आठ बजे से पहले मकान मालिक का कहना है कि चोरी की घटना दिन में या शाम आठ बजे से पहले अंजाम दी गई है। आशंका जताई है कि चोरी की घटना किसी जानकार व्यक्ति ने की है। जिसे यह जानकारी थी कि रात में रिश्तेदार घर में सोने आने वाले हैं। चोरों ने रिश्तेदार के आने से पहले ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।