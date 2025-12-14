Language
    दिनदहाड़े बंद मकान से चोरों ने उड़ाए 22 लाख के जेवरात और 45 हजार नकद, जांच के लिए एसआईटी गठित

    By Manish Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:49 PM (IST)

    बंद मकान से चोरों ने उड़ाए 22 लाख के जेवरात

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। शहर के ब्लॉक कॉलोनी वार्ड संख्या छह में शनिवार को दिनदहाड़े चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। चोरों ने अविरेंद्र उपाध्याय के बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 22 लाख रुपये के जेवरात और 45 हजार रुपये नकद एवं एटीएम कार्ड चोरी कर लिए। 

    घटना को लेकर नगर थाना में प्राथमिकी कराई गई है। चोरी की इस घटना से कालोनी के लोगों में दहशत का माहौल है। मकान मालिक अविरेंद्र के अनुसार वे सभी परिवार अपनी मां के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए अंबा थाना क्षेत्र के तेलहारा गांव गए थे।

    घर का मुख्य दरवाजा टूटा

    घर की सुरक्षा को लेकर उन्होंने रात में घर में सोने के लिए एक रिश्तेदार को रख दिया था। रिश्तेदार शनिवार की शाम करीब आठ बजे जब घर में सोने पहुंचे तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है। घर के अंदर का नजारा देख वह घबरा गए और तत्काल इसकी सूचना मकान मालिक अविरेंद्र उपाध्याय को दी। 

    सूचना मिलते ही अविरेंद्र घर में पहुंचे। देखा तो पाया गया कि चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमीरा में रखा करीब 22 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए हैं। इसके अलावा अलमीरा में रखे गए 45 हजार रुपये नकद और एटीएम कार्ड चोर अपने साथ ले गए। 

    चोरी की घटना दिन में या शाम आठ बजे से पहले

    मकान मालिक का कहना है कि चोरी की घटना दिन में या शाम आठ बजे से पहले अंजाम दी गई है। आशंका जताई है कि चोरी की घटना किसी जानकार व्यक्ति ने की है। जिसे यह जानकारी थी कि रात में रिश्तेदार घर में सोने आने वाले हैं। चोरों ने रिश्तेदार के आने से पहले ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। 

    घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंबरीष राहुल ने घटना का राजफाश करने के लिए सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है। 

    चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी का निर्देश

    एसपी ने टीम को शीघ्र चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस पहुंचकर जांच की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।