Kurtha vidhan sabha Chunav Result: आरजेडी और जेडीयू के बीच कुर्था विधानसभा में मुकाबला, क्या इस बार भी आगे रहेगी आरजेडी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कुर्था विधानसभा सीट बिहार की 243 में से एक है। कुर्था जिला अरवल से लगता है। यहां साल 1951 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रामचरण सिंह यादव एमएलए बने थे। इसके अलावा, बात 2020 बिहार विधानसभा चुनावों की जाए तो इस सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी बागी कुमार वर्मा एमएलए बने थे। उन्हें साल 2020 में अरवल विधानसभा से भारी मतों के साथ कुल 54227 वोट मिल थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो दलों के बीच मुकाबला इस बार बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में दो दलों के बीच मुकाबला है। कुर्था से जेडीयू के प्रत्याशी पप्पु कुमार वर्मा और आरजेडी के सुदय यादव इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। बता दें, बिहार Kurtha vidhan sabha Election Result 2025 कल आने वाला है। चुनावी मतगणना कल से शुरू हो जाएगी। हालांकि कल के चुनावी परिणाम से यह पता चलेगा कि क्या इस बार भी कुर्था में आरजेडी अपने कदम जमा पाएगी या नहीं।