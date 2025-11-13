Language
    Kurtha vidhan sabha Chunav Result: आरजेडी और जेडीयू के बीच कुर्था विधानसभा में मुकाबला, क्या इस बार भी आगे रहेगी आरजेडी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:16 PM (IST)

    बिहार विधानसभा Kurtha election Result कल जारी होने वाला है। इस बार भी जेडीयू और आरजेडी के बीच कड़ा मुकाबला है। साल 2020 में कुर्था विधानसभा में आरजेडी के प्रत्याक्षी ने कुल 27810 वोटों से जेडीयू प्रत्याशी को हराया था।

    Kurtha vidhan sabha Chunav Result: कल आएगा रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कुर्था विधानसभा सीट बिहार की 243 में से एक है। कुर्था जिला अरवल से लगता है। यहां साल 1951 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रामचरण सिंह यादव एमएलए बने थे। इसके अलावा, बात 2020 बिहार विधानसभा चुनावों की जाए तो इस सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी बागी कुमार वर्मा एमएलए बने थे। उन्हें साल 2020 में अरवल विधानसभा से भारी मतों के साथ कुल 54227 वोट मिल थे।

    दो दलों के बीच मुकाबला

    इस बार बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में दो दलों के बीच मुकाबला है। कुर्था से जेडीयू के प्रत्याशी पप्पु कुमार वर्मा और आरजेडी के सुदय यादव इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। बता दें, बिहार Kurtha vidhan sabha Election Result 2025 कल आने वाला है। चुनावी मतगणना कल से शुरू हो जाएगी। हालांकि कल के चुनावी परिणाम से यह पता चलेगा कि क्या इस बार भी कुर्था में आरजेडी अपने कदम जमा पाएगी या नहीं।

    26 उम्मीदवारों ने किया आवेदन

    बिहार कुर्था विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए कुल 26 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। हालांकि चुनाव आयोग ने केवल 15 उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए हैं और 11 उम्मीदवारों के आवेदन को कैंसिल किया गया है। इस बार कुर्था से कुल 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं।