Crime News: पत्नी मोबाइल पर कर रही थी बात, पति ने बना दी आखिरी रात
एक दुखद घटना में, एक पति ने शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति को संदेह था कि पत्नी मोबाइल पर किसी और से बात कर रही थी, जिसके कारण उसने यह खौफनाक कदम उठाया। इस घटना ने समाज में अपराध की गंभीरता और रिश्तों में विश्वास की कमी को उजागर किया है।
संवाद सहयोगी, करपी (अरवल)। शहर तेलपा थाना क्षेत्र के आजाद नगर गांव में चंदन मांझी नामक एक युवक ने गुस्से में पत्नी की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह दिवाली की रात अपने मायके वालों से मोबाइल पर लंबी बातचीत कर रही थी। चंदन की 22 वर्षीया पत्नी राधा देवी का मायका करपी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामापुर गांव में था। हत्या के बाद आरोपित पति चंदन मांझी भाग निकला। राधा की छोटी बहन के साथ तीन मासूम बच्चों (दो पुत्र, एक पुत्री) ने अपनी मां को बचाने के लिए पिता से काफी गुहार लगाई, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा।
मौत के बाद वह भाग निकला, तब राधा की बहन ने अपने भाई सुभाष मांझी को मोबाइल पर सूचना दी और पड़ोसियों को भी बताया। महिला का भाई और पुलिस मौके पर पहुंची तो खून से लथपथ शव आंगन में पड़ा था, जिससे लिपटकर बच्चे बिलख रहे थे। शहर तेलपा थानाध्यक्ष ने कहा कि मृतका राधा देवी के भाई सुभाष मांझी के बयान पर प्राथमिकी कर ली गई है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
चंदन मांझी चेन्नई में प्राइवेट नौकरी करता है। दिवाली की छुट्टी में सोमवार की सुबह ही वह गांव आया था। रात 11 बजे राधा अपने मायके वालों से मोबाइल पर बातचीत कर रही थी, जो पति को नागवार गुजरी और दोनों में विवाद शुरू हो गया। गुस्से में चंदन ने लाठी उठाकर पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। राधा की छोटी बहन ने बचाने की काफी कोशिश की, बच्चे अपनी मां को बचाने के लिए बिलखते रहे। किंतु दिवाली में पटाखे के शोर में महिला की चीख और बच्चों के बिलखने की आवाज दब गई, आस-पड़ोस को भी भनक तक नहीं लगी। पत्नी की मौत के बाद बच्चों को बिलखता छोड़कर चंदन वहां से भाग गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।