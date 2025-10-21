संवाद सहयोगी, करपी (अरवल)। शहर तेलपा थाना क्षेत्र के आजाद नगर गांव में चंदन मांझी नामक एक युवक ने गुस्‍से में पत्नी की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह दिवाली की रात अपने मायके वालों से मोबाइल पर लंबी बातचीत कर रही थी। चंदन की 22 वर्षीया पत्नी राधा देवी का मायका करपी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामापुर गांव में था। हत्या के बाद आरोपित पति चंदन मांझी भाग निकला। राधा की छोटी बहन के साथ तीन मासूम बच्चों (दो पुत्र, एक पुत्री) ने अपनी मां को बचाने के लिए पिता से काफी गुहार लगाई, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा।

मौत के बाद वह भाग निकला, तब राधा की बहन ने अपने भाई सुभाष मांझी को मोबाइल पर सूचना दी और पड़ोसियों को भी बताया। महिला का भाई और पुलिस मौके पर पहुंची तो खून से लथपथ शव आंगन में पड़ा था, जिससे लिपटकर बच्चे बिलख रहे थे। शहर तेलपा थानाध्यक्ष ने कहा कि मृतका राधा देवी के भाई सुभाष मांझी के बयान पर प्राथमिकी कर ली गई है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।