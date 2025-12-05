Language
    अरवल में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग, युवक को लगी गोली; हालत गंभीर

    By dhiraj kumarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:53 AM (IST)

    अरवल के मेहंदिया थाना क्षेत्र के रुपाईच गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। औरंगाबाद से आई बारात में जयमा ...और पढ़ें

    शादी में हर्ष फायरिंग

    जागरण संवाददाता, अरवल। जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र के रुपाईच गांव में गुरुवार की रात शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। औरंगाबाद के शमशेर नगर गांव से बारात आई थी और समारोह में जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान भीड़ में मौजूद गांव के ही एक युवक ने अचानक हर्ष फायरिंग कर दी।

    फायरिंग की एक गोली वहां मौजूद युवक विकास कुमार को जा लगी। गोली लगते ही कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। घायल युवक को परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अरवल सदर अस्पताल ले जाया गया।

    सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया।

    घटना की सूचना मिलते ही मेहंदिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि गोली चलाने वाले युवक की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है।

    इस बीच, घटना से जुड़े एक जदयू नेता को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि घटना का कारण, इसमें शामिल लोगों की भूमिका और हथियार कहां से आया, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि समारोह में भीड़ अधिक थी और अचानक हुई फायरिंग से लोग दहशत में आ गए। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है।

    पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के साथ लोगों से अपील की है कि ऐसे आयोजनों में हथियारों का प्रदर्शन या फायरिंग न करें, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके।

    पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।