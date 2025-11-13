Arwal Vidhan sabha Chunav result: अरवल विधानसभा सीट पर दो के बीच मुकाबला, क्या फिर आगे रहेगी सीपीआई एमएल एल

डिजिटल डेस्क, अरवल: अरवल विधानसभा सीट बिहार जहानाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में अरवल में चुनाव संपन्न करवाए गए हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अरवल से बीजेपी के प्रत्याशी मनोज शर्मा और सीपीआई एमएल एल के महेंद्र सिंह के बीच मुकाबला है। अरवल (Arwal vidhan sabha Election Result 2025) रिजल्ट 14 नवंबर को जारी किया जाएगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन इस रेस में सबसे आगे निकलता है।

2020 में सीपीआई एमएल एल आगे बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में अरवल विधानसभा से सीपीआई एमएल एल के प्रत्याशी महा नंद सिंह ने कुल 68286 वोटों से अपनी जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को कुल 19950 वोटों से हराया था। इस बार भी सीपीआई एमएल एल और बीजेपी के बीच तगड़ा मुकाबला है। हालांकि (Arwal Vidhan sabha Chunav result) के दौरान यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार बीजेपी जनता के बीच अपना सिक्का जमा पाती है या नहीं।

पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी अरवल विधानसभा बिहार 243 विधानसभा सीटों में से एक है। अरवल में सबसे पहले चुनाव के बारे में बात की जाए तो साल 1951 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी के गुडानी सिंह यादव विधायक बने थे।