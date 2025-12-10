Language
    अररिया में पानी बहाने को लेकर बवाल, पड़ोसियों ने मिलकर महिला को मार डाला

    By Suman Saurabh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:18 PM (IST)

    अररिया के पलासी में पानी बहाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक 50 वर्षीय महिला साबरा खातून की मौत हो गई। मृतका कुजरी गांव की निवासी थी। ...और पढ़ें

    पड़ोसियों ने मिलकर महिला को मार डाला

    संवाद सूत्र,पलासी (अररिया)। प्रखंड के कुजरी गांव के वार्ड नंबर दस में बुधवार को नाला का पानी बहाने के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में एक 50 वर्षीया महिला साबरा खातून की मौत हो गयी। मृतका कुजरी गांव के रियाज उद्दीन की पत्नी बतायी गयी है। 

    सूचना पाकर पलासी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुच कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज दिया। घटना की सूचना पर एसडीपीओ सुशील कुमार एफएसएल की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जानकारी ली।

    वर्षो से चल रहा था भूमि विवाद

    घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, मृतका का बगल के पड़ोसी मुजफ्फर व अशद से वर्षो से भूमि विवाद चल रहा है। इसी दौरान बुधवार की सुबह नाली का पानी बहाने के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई। जिसमें साबरा खातून की मौत हो गयी। 

    पानी बहाने के विवाद में दोनों पक्षो में मारपीट होने लगी। बताया गया कि एक पक्ष के लोगों द्वारा साबरा खातून को चापाकल के चबूतरे पर पटक दिया गया। जिस कारण महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी। 

    ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी

    मौत की सूचना पर एसडीपीओ सुशील कुमार, पुअनि इस्लामुद्दीन घटना स्थल पर पहुंच कर जानकारी ली। घटना को लेकर मृतका के स्वजनों में मातमी सन्नाटा पसर गया है। शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। 

    वहीं एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में पूर्व से भूमि विवाद चल रहा था। आज पानी बहाने के विवाद में हुई मारपीट में महिला की मौत हो गयी। पुलिस घटना की जांच कर रही है।