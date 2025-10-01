Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अररिया जिले में मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन, मतदाताओं की संख्या हुई 19,66,807

    By Anil Kumar Tripathi Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    अररिया जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसके अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 1966807 है। डीएम अनिल कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई जिसमें पुनरीक्षण कार्यक्रम और दावा आपत्ति की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। अंतिम सूची में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या बताई गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    अररिया जिले में मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन

    जागरण संवाददाता, अररिया। निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मंगलवार को जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। एक जुलाई 2025 की अहर्ता तिथि के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अनिल कुमार द्वारा प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 1966807 हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1030292 तथा महिला 936426 मतदाता है। अन्य 89 है। डीएम अनिल कुमार की अध्यक्षता में परमान सभागार में आम जनता व विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई।

    01.07.2025 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के क्रम में निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन एवं निर्वाचकों का विवरण, आम जनता एवं राजनैतिक दलों को अपील की प्रक्रिया की जानकारी, राजनैतिक दलों को अंतिम निर्वाचक हस्तगत कराने आदि के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव/प्रतिनिधि को जानकारी दी गई।

    बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के स्वागत के साथ बैठक की कार्रवाई शुरू की गयी। सभी उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला अन्तर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के उपलब्धि तथा अंतिम निर्वाचक सूची में प्रकाशित निर्वाचकों के बारे में बताया गया।

    बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.07.2025 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन आज दिनांक-30.09.2025 को सभी छः विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों 46-नरपतगंज, 47-रानीगंज (अ.जा.), 48-फारबिसगंज, 49-अररिया, 50-जोकीहाट एवं 51-सिकटी के सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर कर दिया गया है। अंतिम निर्वाचक सूची में प्रकाशित निर्वाचकों का विवरण निम्नवत् है।

    AC No. & Name Total Voters
    46-नरपतगंज Narpatganj 334584
    47-रानीगंज Raniganj  339988
    48-फारबिसगंजForbesganj 357856
    49-अररिया Araria  330067
    50-जोकीहाट Jokihat 302334
    51- सिकटी Sikti 301978
    Total 1966807

      

    बैठक में उपस्थित राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के कार्यक्रम से पुनः अवगत कराते हुए बताया गया कि दिनांक- 01.08.2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची के प्रकाशन के पश्चात दिनांक- 01.08.2025 से 01.09.2025 तक दावा आपत्ति की तिथि निर्धारित थी। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रपत्रों का निष्पादन के उपरांत आज निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है।

    साथ ही आम नागरिकों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त अवधि में मिशन मोड में दावा/आपत्तियों के निष्पादन हेतु दिनांक- 02.08.2025 से 01.09.2025 तक प्रतिदिन कार्यालय अवधि में सभी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं नगर परिषद/नगर पंचायत कार्यालय में विशेष कैम्प का भी आयोजन किया गया था, ताकि ‘‘कोई मतदाता छूटे नही’’ का सार्थक प्रयास किया जा सके।

    निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार आज बैठक के दौरान सभी उपस्थित राजनैतिक दलों को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक सूची भी निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी। साथ ही अन्य विस्तृत जानकारी दी गयी।

    यदि कोई व्यक्ति इआरो ERO द्वारा नाम हटाए जाने के निर्णय से संतुष्ट नही है तो लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) के तहत निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम, 1960 के नियम 27 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील कर सकते हैं।

    यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए निर्णय से कोई मतदाता असहमत होता है, तो वह द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के समक्ष कर सकता है। यह प्रक्रिया निर्वाचक नियमावली, 1960 के नियम 27 के तहत निर्धारित है।

    बैठक में वरीय प्रभारी, निर्वाचन श्री अजय कुमार ठाकुर, अपर समाहर्त्ता, श्री अनिल कुमार झा, उप निर्वाचन पदाधिकारी, डॉ0 राम बाबू कुमार, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों में कांग्रेस के श्री आबिद हुसैन, राजेडी के मो कमाले हक, बीजेपी के श्री नीरज झा, सीपीआईएम के रामविनय राय, जदयू के श्री सुनील चंद्रवंशी, रालोसपा के श्री अंकित सिन्हा, सीपीआईएमएल के श्री रामविलास यादव, बसपा के श्री गोसुल आजम आदि उपस्थित थे। अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।