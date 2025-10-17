विजय कुमार मंडल के नामांकन में पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर, बोले- विकास की रफ्तार पकड़ चुका है बिहार

संवाद सूत्र, कुर्साकांटा (अररिया)। सिकटी विधायक विजय कुमार मंडल ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में गुरुवार को नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर कुर्साकांटा के सुभाष स्टेडियम में नामांकन सभा का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए लोगों से विजय कुमार मंडल को एकबार फिर जिताने की अपील की।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपका विधायक तीन बार अररिया और दो बार सिकटी विधानसभा से जीत दर्ज कर चुके हैं। आपलोगों का आशीर्वाद मिला तो यह इस बार छक्का मारकर नीतीश सरकार को मजबूत करेंगे।

उन्होंने कहा कि आज बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है। ऊपर में मोदी और नीतीश की जोड़ी और यहां प्रदीप सिंह और विजय मंडल की जोड़ी को बनाये रखना है। जिससे आपसबों का सर्वांगीण विकास हो सके। सबने मन बना लिया है कि इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनाना है।