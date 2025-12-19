ट्रक की टक्कर से इकलौते बेटे की जान गई, घर में कोहराम मचा
बिहार के अररिया जिले में एक दुखद घटना में, ट्रक की टक्कर से एक इकलौते बेटे की जान चली गई। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बथनाहा (अररिया)। बथनाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनापुर पंचायत के पत्थरदेवा वार्ड संख्या चार निवासी बीरेंद्र यादव के पुत्र ज्योतिष (25) की स्थानीय बीरपुर चौक के निकट सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक माता पिता का इकलौता पुत्र था तथा एक मोबाइल कंपनी में काम करता था।
घटना को लेकर बताया गया कि युवक जोगबनी से वापस आ रहा था। बथनाहा के बीरपुर मोड़ के निकट एक ट्रक से बाइक टकरा गया है। जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया।
मृतक के स्वजन में कोहराम
जिसके बाद लोगों से सूचना मिलने के उपरांत मौके पर पहुंची बथनाहा पुलिस की 112 नंबर की वाहन ने घायल युवक को फारबिसगंज स्थित अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इधर घटना की सूचना मिलते हीं मृतक के स्वजन में कोहराम मच गया। माता पिता, नाना-नानी सबकी स्थिति बिगड़ गई है। सभी काफी सदमे में हैं और सबका रो रोकर बुरा हाल है।
