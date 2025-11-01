Bihar News: अररिया में दर्दनाक हादसा, 2 साल की बच्ची की बाल्टी में डूबने से मौत

संवाद सूत्र, जोकीहाट (अररिया)। जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया पंचायत की बौरिया गांव वार्ड नंबर बारह में डूबने की एक अजीब घटना शनिवार को घटी।

गांव के हाफीज अब्दुसकुर की दो वर्षीय बच्ची अनाया की पानी भरे बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से स्वजनों में मातम छाया है।

गांव के समाजसेवी अब्दुल वदूद ने बताया कि बाल्टी में पानी भरकर आंगन में रखा था। बच्ची की मां दरवाजे पर किराना दुकान में थी। इस बीच उनकी दो वर्षीय बच्ची अनाया बाल्टी के पास पहुंच गयी।

वह पानी में हाथ डालकर खेल रही थी कि अचानक सिर के बल पानी भरे बाल्टी में गिर गई। जब मां वापस आंगन पहुंची तो बच्ची बाल्टी में सिर के बल पड़ी मिली।

हालांकि, बेहोशी की स्थिति में बच्ची को लेकर स्वजन रेफरल अस्पताल जोकीहाट भागते हुए पहुंचे। जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। स्वजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया।

बच्ची की बाल्टी में डूबकर मरने की इस घटना ने लोगों को अंदर से झकझोर दिया है।

