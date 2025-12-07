Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NH-27 की खस्ताहाल सड़क बनी काल, बाइक से गिरी 55 वर्षीय महिला को ट्रक ने कुचला

    By Suman Saurabh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:09 PM (IST)

    अररिया-पूर्णिया हाईवे 27 पर मटियारी चौक के पास एक दुखद हादसे में एक 55 वर्षीय महिला की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। महिला बाइक से जा रही थी तभी गड्ढे के ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बाइक से गिरी 55 वर्षीय सरोज कुमारी को ट्रक ने कुचला

    संवाद सूत्र, जोकीहाट (अररिया)। महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत अररिया पूर्णिया हाईवे 27 पर मटियारी चौक के निकट रविवार को बाइक से जा रही एक महिला एनएच पर गिर गई। जिसको ट्रक ने रौंद दिया। जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतका पलासी थाना क्षेत्र के बलुआ ड्योढ़ी, वार्ड नंबर 11 निवासी संजय ठाकुर की पत्नी सरोज कुमारी (55) थी। घटना के बाद लोगों की भीड़ स्थल पर जुट गई, लेकिन महलगांव पुलिस सूचना के बावजूद देर से पहुंची। जिससे स्वजनों ने आक्रोश व्यक्त किया। 

    सड़क जाम कर यातायात बाधित

    स्वजनों ने सड़क जाम कर यातायात बाधित कर दिया। जिससे यात्री बस व मालवाहक ट्रक जाम में फंसा रहा। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और यातायात चालू कराया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया।

    जानकारी के अनुसार महिला अपने स्वजन के साथ बाइक से पूर्णिया की ओर जा रही थी। इसी बीच मटियारी चौक के निकट हाइवे पर बने गड्ढे में बाइक उछल गया, जिससे बाइक के पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर गई। 

    जैसे ही वह संभल पाती, तब तक पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने महिला को बुरी तरह कुचल दिया। जिससे महिला के चीथड़े उड़ गए और दर्दनाक मौत पलक झपकते ही घटनास्थल पर हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक तेज गति से भाग निकला। 

    पुलिस ट्रक का पता ढूंढने में जुटी

    पुलिस ट्रक का पता ढूंढने में जुटी है। हाइवे के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। उधर जाम कर रहे आक्रोशित लोगों का कहना था कि फारबिसगंज अररिया पूर्णिया हाईवे 27 बहुत दिनों से जर्जर है, लेकिन हाईवे अथॉरिटी इसपर ध्यान नहीं दे रही है। 

    जबकि इस मार्ग पर लोगों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। सड़क की जर्जर हालत ने ही महिला की जान ली। शव के घर पहुंचने पर कोहराम मच गया।