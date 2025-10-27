अररिया में तेजस्वी ने बागी प्रत्याशी अनिल यादव पर कसा तंज, बोले- आप केवल टिकट के लिए पार्टी में थे

संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल स्टेडियम परिसर में रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद प्रत्याशी मनीष यादव के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया।

उन्होंने पार्टी के बागी निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व विधायक अनिल यादव के बारे में कहा कि उनको पार्टी ने कब मौका नहीं दिया। उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्हें कहा गया कई बार पार्टी ने आपको मौका दिया।

उनको इस वक्त पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होना था, तो टिकट नहीं मिलने पर आप पार्टी छोड़ दिए। यानी आप केवल टिकट के लिए थे।

अनिल यादव पांच चुनाव लड़ चुके हैं, क्या नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। आज एनडीए से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों, पूंजीपतियों, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से तेजस्वी अकेला लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है।

वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने कहा आजाद भारत में पहली बार बिहार में एक निषाद, मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम का कैंडिडेट है। इसलिए मजबूती से एक-एक वोट महागठबंधन के पक्ष में डालिए, ताकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे।