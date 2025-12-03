उत्तर प्रदेश की शिक्षिका को बिहार में स्कूल जाते समय गोली मारी, मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, अररिया। जिले के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत खाबदा कन्हैली मध्य विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिका शिवानी कुमारी (28 वर्ष) की बुधवार सुबह बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिवानी स्कूटी से स्कूल आ रही थी, तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कनपटी में गोली मार दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोली लगते ही वे सड़क पर गिर पड़ीं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को तुरंत सदर अस्पताल अररिया ले गए, लेकिन प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है।