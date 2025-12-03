Language
    उत्तर प्रदेश की शिक्षिका को बिहार में स्कूल जाते समय गोली मारी, मौके पर मौत

    By Prashant ParasharEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:38 PM (IST)

    बिहार में एक दिल दहला देने वाली घटना में, स्कूल जा रही एक शिक्षिका को बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने माम ...और पढ़ें

    गोली मारकर हत्या

    जागरण संवाददाता, अररिया। जिले के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत खाबदा कन्हैली मध्य विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिका शिवानी कुमारी (28 वर्ष) की बुधवार सुबह बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिवानी स्कूटी से स्कूल आ रही थी, तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कनपटी में गोली मार दी। 

    गोली लगते ही वे सड़क पर गिर पड़ीं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को तुरंत सदर अस्पताल अररिया ले गए, लेकिन प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है।

    ग्रामीणों के अनुसार दो नकाबपोश बदमाश बाइक पर आए थे। शिक्षिका को नजदीक से गोली मारकर फरार हो गए। मृतका शिवानी कुमारी कुछ महीने पहले ही इस स्कूल में पदस्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की रहने वाली शिवानी वर्मा दो वर्ष से कन्हैली मध्य विद्यालय में पदस्थापित थी।