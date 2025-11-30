Language
    अररिया में गड्ढे में मिला एसएसबी जवान का शव, इलाके में सनसनी

    By Prashant Prashar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:59 PM (IST)

    अररिया जिले के बथनाहा में एसएसबी जवान अजीत कुमार सहनी का शव एक गड्ढे में मिला। वह छुट्टी पर थे और शनिवार से लापता थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसबी बटालियन ने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की है। जवान के निधन से गांव में शोक की लहर है।

    एसएसबी 56वीं बटालियन मुख्यालय बथनाहा की ओर से परिजनों को दी आर्थिक सहायता। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बथनाहा (अररिया)। नरपतगंज थाना क्षेत्र के पलासी वार्ड संख्या दो निवासी एसएसबी जवान अजीत कुमार सहनी (35 वर्ष) उर्फ सूरज का शव रविवार को संदिग्ध अवस्था में बथनाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत भद्रेश्वर नहर के निकट सीता धार के समीप पानी से भरे एक गड्ढा से बरामद हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह बथनाहा स्थित एसएसबी 56वीं वाहिनी में पदस्थापित था और फिलहाल आईसीपी भेड़ियारी में तैनात था। वह पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर घर में रह रहा था।

    इधर सूचना मिलने ही बथनाहा थानाध्यक्ष राजवीर साहू दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच शव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर अंत्यपरीक्षण हेतु सदर अस्पताल अररिया भेज दिया। जहां से अंत्यपरीक्षण उपरांत शव स्वजनों को सौंप दिया गया।

    घटना की खबर मिलते ही मृतक के घर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं, स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। घटना को लेकर बताया गया कि जवान अजीत कुमार सहनी शनिवार को नेपाल में अपने किसी स्वजन के पास गया हुआ था। जहां से लौटकर वह अपने घर नहीं पहुंचा। आखिरी बार उसकी बात पत्नी कल्पना देवी से हुई थी।

    कल्पना के अनुसार उस वक्त वह सीताधार के निकट पहुंचने वाले थे। मगर काफी देर बीत गया पर वह घर नहीं पहुंचे, तब घर के लोगों को चिंता होने लगी। फिर उन्हें ढूंढने के लिए लोग घर से निकल चारों ओर तलाश करने लगे। मगर बहुत खोजबीन के बाद भी रात में वह नहीं मिले।

    तब रविवार की सुबह लोग फिर तलाशी में जुट गए। बहुत ढूंढने के बाद उनका शव भद्रेश्वर में सीताधार के निकट एक गड्ढा से बरामद हुआ। शव मिलने के बाद परिवार में जहां कोहराम मच गया वहीं, इलाके में सनसनी फैल गई।

    इधर छुट्टी पर घर आए जवान के निधन की खबर जैसे ही बटालियन मुख्यालय पहुंची, वहां भी सब सकते में आ गए। अजीत की एसएसबी में वर्ष 2011 में बहाली बताई जा रही है। वहीं, उसकी शादी नौकरी होने के दो साल बाद वर्ष 2013 में बथनाहा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी ओमप्रकाश बहरदार की पुत्री कल्पना देवी के साथ हुई थी।

    जिससे दोनों को एक पुत्र एवं एक पुत्री है। बहरहाल अजीत के निधन से जहां बटालियन में शोक की लहर फैल गई है। वहीं, गांव में भी मातम पसरा हुआ है।

    वहीं, मौके पर मृतक के घर पहुंच भाजपा नेता नागेश्वर यादव, सत्यवान मालाकार आदि ने शोकाकुल स्वजनों को ढांढस बंधाया एवं एसएसबी जवान अजीत के निधन पर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। इधर एसएसबी 56वीं बटालियन मुख्यालय बथनाहा की ओर से अजीत के असामयिक निधन पर तत्काल सहायता के तौर पर दो लाख रुपए का चेक एवं 25 हजार रुपये की नगद राशि प्रदान की गई।

    वहीं, घटना को लेकर बथनाहा थानाध्यक्ष राजवीर कुमार साहू ने बताया कि मामले में अप्राकृतिक मौत के तहत यूडी केस दर्ज कर लिया गया है।