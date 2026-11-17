जागरण संवाददाता, अररिया। भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 56वीं वाहिनी के जवानों ने जोगबनी बार्डर से तीन बांग्लादेशी नागरिकों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है, जो बांग्लादेशी नागरिकों का मददगार बताया जा रहा है। एसएसबी जवानों ने यह कार्रवाई सोमवार को जोगबनी बीसीपी गेट के समीप सीमा स्तंभ संख्या 180 के पास की है।

गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान मो साकिब हुसैन (31), निवासी पुथियापाड़ा राजशाही, एमएसटी रोशनारा (40) निवासी गोविंदोपुर और मो फिरोज अहमद सवपन (45), निवासी गोविंदोपुर राजशाही बांग्लादेश के रूप में हुई है।

वहीं, भारतीय सहयोगी की पहचान मिलन कुमार मंडल (46), निवासी खास महल, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के रूप में की गई है।

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