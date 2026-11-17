संवाद सहयोगी, मोतिहारी। सुगौली थाना के दारोगा शैलेश कुमार मुकदमे एक महिला को मदद पहुंचाने के लिए गलत नीयत से थाने बुलाने का आरोप लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। घटना की बाबत साइबर थाने में दारोगा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बताया गया है कि इंटरनेट मीडिया पर एक ऑडियो प्रसारित हो रहा था। ऑडियो में दारोगा महिला के साथ गलत संवाद करते सुने जा रहे। दैनिक जागरण ऐसे किसी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। मामला रफा दफा करने के बदले लिए 4 हजार बताया गया है कि दारोगा कथित तौर पर जमीनी विवाद से संबंधित एक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने व मामले को रफा-दफा करने के एवज में चार हजार रुपया लिया था। फिर बातचीत में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने से संबंधित बातचीत की जा रही है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने पुलिस निरीक्षक मुन्ना कुमार पर्यवेक्षी पदाधिकारी सुगौली से जांच कराई। जांच के क्रम में प्रकाश में आया कि सुगौली थाना अंतर्गत सात अक्टूबर 2026 को एक महिला द्वारा जमीन विवाद में झोपड़ी में आग लगने व तोड़-फोड़ करने का आरोप लगाते हुए सुगौली थाना में आवेदन दिया गया था।