शिवानी हत्याकांड: बाकी बचे दो आरोपियों ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, बहन के बेटे ने रची थी साजिश

जागरण संवाददाता, अररिया। पुलिस की लगातार दबिश को देखते हुए नरपतगंज के कन्हैली मध्य विद्यालय की शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्या कांड में संलिप्त शेष बचे दो अभियुक्तों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें राजा व छोटू उर्फ नैयर आलम शामिल है।

हत्याकांड के मुख्य शूटरों एवं साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के उपरांत कांड में संलिप्त अन्य साजिशकर्ताओं राजा एवं छोटू की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार दबिश एवं छापामारी की जा रही थी। पुलिस की निरंतर एवं प्रभावी कार्रवाई के दबाव में 18 दिसंबर को साजिशकर्ता राजा एवं छोटू ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले में पुलिस ने पहले ही शूटर मो मारूफ,मो सोहैल एवं घटना की मुख्य साजिशकर्ता हुसनन उर्फ हुस्न आरा को गिरफ्तार कर छह दिसंबर को जेल भेज चुकी है।

विदित हो कि तीन दिसंबर को प्रातः लगभग 09:20 बजे, कन्हैली मध्य विद्यालय की शिक्षिका उत्तरप्रदेश के हैदरगढ़, बाराबंकी निवासी शिवानी वर्मा (25) को विद्यालय जाते समय कन्हैली शिव मंदिर के पास दो बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। उन्हें तत्काल सदर अस्पताल, अररिया ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।

इस संबंध में नरपतगंज थाना कांड संख्या-437/25, धारा 103 (1)/3 (5) BNS एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ, फारबिसगंज के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया गया था। सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की पहचान कर मो मारूफ एवं मो सोहैल को गिरफ्तार किया गया। मारूफ की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक एवं देसी कट्टा बरामद किया गया। मामले की मुख्य साजिशकर्ता हुसनन उर्फ हुस्न आरा को भी गिरफ्तार किया गया।