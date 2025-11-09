Road Accident: अररिया में बड़ा सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटे की मौत

जागरण संवाददाता, अररिया। नेशनल हाइवे 327E पर काकन टोल प्लाजा के निकट शनिवार की देर रात कार व बाइक की भीषण टक्कर में बाइक सवार मां-बेटे की मौत हो गई। सूचना पर जोकीहाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया लाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

मृतकों में जोकीहाट के भंगिया टोला सिमरिया निवासी मुश्ताक की पत्नी कौसरी (50 वर्ष और पुत्र एहसान (25 वर्ष) शामिल है। जोकीहाट पुलिस ने दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया।

एक साथ मां-बेटे की मौत से गांव में मातम पसरा है। बाइक से एहसान अपनी मां को लेकर गांव सिमरिया से तारण बीमार बहन को देखने जा रह थे। इसी क्रम में थना क्षेत्र के हाइवे पर बोरिया पुल के पास रोड क्रास करने के दौरान विपरीत दिशा से आ रही कार ने बाइक में ठोकर मार दी, जिससे यह बड़ी दुर्घटना हो गई।