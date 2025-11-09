Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Road Accident: अररिया में बड़ा सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटे की मौत

    By PRASHANT PRASHAREdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:55 AM (IST)

    बिहार के अररिया जिले में एक दुखद सड़क हादसे में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कार चालक को हिरासत में ले लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अररिया। नेशनल हाइवे 327E पर काकन टोल प्लाजा के निकट शनिवार की देर रात कार व बाइक की भीषण टक्कर में बाइक सवार मां-बेटे की मौत हो गई। सूचना पर जोकीहाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया लाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतकों में जोकीहाट के भंगिया टोला सिमरिया निवासी मुश्ताक की पत्नी कौसरी (50 वर्ष और पुत्र एहसान (25 वर्ष) शामिल है। जोकीहाट पुलिस ने दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया।

    एक साथ मां-बेटे की मौत से गांव में मातम पसरा है। बाइक से एहसान अपनी मां को लेकर गांव सिमरिया से तारण बीमार बहन को देखने जा रह थे। इसी क्रम में थना क्षेत्र के हाइवे पर बोरिया पुल के पास रोड क्रास करने के दौरान विपरीत दिशा से आ रही कार ने बाइक में ठोकर मार दी, जिससे यह बड़ी दुर्घटना हो गई। 