Ration Card Update: अगर राशन कार्ड में है आपका नाम तो 31 दिसंबर करा लें ई-केवाईसी, नहीं मिलेगा सस्ता अनाज!
संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। फारबिसगंज प्रखंड कार्यालय के सभा भवन के परिसर में मंगलवार को अनुमंडल के तीनों प्रखंड फारबिसगंज,नरपतगंज और भरगामा के एमओ एवं तीनों प्रखंड के पीडीएस डीलरों के साथ एसडीओ रंजीत ने महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक में मौजूद एसडीओ ने तीनों प्रखंड के पीडीएस डीलरों को निर्देशित किया कि राशन कार्ड के लाभुकों का शत-प्रतिशत ई- केवाईसी कराना अनिवार्य है। सभी पीडीएस डीलर राशन कार्ड के लाभुकों का ई-केवाईसी करें व लाभुकों को ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक भी करें।
31 दिसंबर तक ई केवाईसी कराने का लक्ष्य
राशन कार्ड के प्रत्येक लाभुकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है इसलिए लाभुकों को जागरूक कर 31 दिसंबर तक शत- प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी कराए। सभी पीडीएस डीलर अपने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाए पीडीएस दुकान पर अनाज उठाव के लिए आने वाले लाभुकों को जागरूक करें व सभी लाभुकों का ई ई केवाईसी करें।
लाभुकों को ये बताएं कि राशन कार्ड में अंकित परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी 31 दिसंबर तक कराना अनिवार्य है जो लाभुक या उनके परिवार का सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड में अंकित है वे अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करवा लें।
तीनो प्रखंड के पीडीएस डीलरों को निर्देश
इसके अलावा एसडीओ ने बैठक में मौजूद तीनों प्रखंड के पीडीएस डीलरों को अन्य आवश्यक व महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। जबकि बैठक में मौजूद फारबिसगंज एमओ इंद्रजीत कुमार, नरपतगंज एमओ पुनिता कुमारी,भरगामा एमओ गणेश कुमार ने भी मौजूद पीडीएस डीलरों को शतप्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी कराए जाने को ले कर आवश्यक व महत्वपूर्ण निर्देश दिया।
इस मौके पर बैठक में मुख्य रूप से पीडीएस डीलरों में अरुण निराला,उदयानंद मेहता, नैय्यर आलम,इकराम अंसारी,अमित कुमार,आशुतोष कुमार,अजहर आलम, रामनाथ चौधरी,रामनाथ चौधरी,मो. निजामुद्दीन सहित अन्य मौजूद थे।
