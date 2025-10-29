प्रशांत किशोर को भी याद आए 'अल्लाह', बिहार को बताया मजदूरों की फैक्ट्री, वोटरों से पूछा- RJD-BJP से क्यों डरते हैं?

संवाद सूत्र, जोकीहाट/नरपतगंज (अररिया)। Bihar Politics जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत उमानाथ राय हाईस्कूल मैदान उदा और नरपतगंज के हाइ स्कूल मैदान में बिहार बदलाव सभा को संबाेधित किया। उन्होंने कहा जन सुराज की सरकार बनी तो किसी को रोज़गार के लिए दिल्ली, पंजाब हरियाणा, गुजरात, देहरादून या मुंबई जाने की जरूरत नहीं होगी। हर युवा को अपने गांव में ही काम मिलेगा, पलायन खत्म होगा।

प्रशांत ने कहा कि लालू यादव के डर से मोदी नीतीश को और भाजपा के डर से लालू यादव को वोट देने की आपकी मजबूरी रही है। हमारा पहला लक्ष्य बिहार में रोजगार सृजित करना है।कल-कारखाने लगेंगे, खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक काम मिलेगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए बोले भाजपा की ताकत मोदी नहीं, बल्कि आरएसएस है। गांधीजी के विचारों को अपनाकर देश की तरक्की होगी। सभा में उन्होंने जन सुराज प्रत्याशी सरफराज आलम के पक्ष में वोट देने की अपील की। सभा स्थल पर उदाहाट, महलगांव, जोकीहाट, पलासी से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे।

इधर नरपतगंज के हाई स्कूल मैदान में जन सुराज के स्थानीय प्रत्याशी जनार्दन यादव को वोट देने की अपील की। कहा आपने यहां से भाजपा के सांसद-विधायक को 25 साल तक जिताया। लेकिन फिर भी स्थिति नहीं सुधरी है। हमारे बच्चे अभी बहुत मुश्किल से छठ पर्व में वापस घर आए हैं। अगर आपने उनके लिए वोट नहीं दिया तो वे फिर से पीठ पर बोरा रखकर वापस जाने के लिए मजबूर होंगे और अगले पांच साल तक यह स्थिति नहीं सुधरेगी।