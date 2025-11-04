PM Modi Bihar Rally: पीएम मोदी 6 नवंबर को आ रहे फारबिसगंज... SPG ने संभाली कमान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। PM Modi Bihar Rally फारबिसगंज के हवाई फील्ड मैदान में छह नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर सुरक्षा चाक-चौबंद रहेंगी। एसपीजी पर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। पीएम के आगमन से चार दिन पहले ही फारबिसगंज में एसपीजी के अधिकारियों ने पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल लिया है।

बताया जाता है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर पूरी टीम फारबिसगंज पहुंची है। हवाई अड्डा मैदान में बने हेलीपैड पर भी रिहर्सल किया जाएगा। प्रधानमंत्री के काफिले में दो बख्तरबंद सहित एक दर्जन से अधिक वाहन शामिल रहेंगे। बताया जाता है कि पीएम जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करेंगे वह बीएमडब्ल्यू सात सीरीज की कार है। इसके आगे पीछे जैमर से लैस गाड़ी सड़क के दोनों तरफ सौ मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटक को डिफ्यूज करने में कारगर रहेगी।

सोमवार को फारबिसगंज पहुंची एसपीजी की टीम ने पूरे मैदान का निरीक्षण किया एवं सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर दिखे। इधर हवाई फील्ड मैदान में प्रधानमंत्री के रैली प्रभारी यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़, कार्यक्रम प्रभारी मनोज झा, मंच प्रभारी बिमल सिंह, जिला प्रवक्ता प्रो. गणेश ठाकुर, हरदोई के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा आदि खुद मौजूद होकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के व्यवस्था की जानकारी लेते हुए नजर आए।

मैदान में सभा को लेकर मंच व अन्य स्थानों पर काम कर रहे मजदूरों से भी बात की एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर लोगों में उत्साह है। इधर हवाई फील्ड मैदान में पीएम की सभा को लेकर तीन हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है।