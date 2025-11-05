वोटिंग वाले दिन 9 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे पीएम मोदी, NDA की जीत का मांगेंगे 'आशीर्वाद'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अररिया के फारबिसगंज में एनडीए गठबंधन के लिए चुनावी सभा करेंगे। वे नौ विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील करेंगे। सभा में एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा।
संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अररिया के फारबिसगंज आ रहे हैं। यहां वे विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए सभा को संबोधित करेंगे। वे यहां नौ विधानसभा क्षेत्रों यथा, अररिया की छह विधानसभा फारबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, अररिया, रानीगंज, जोकीहाट के अलावा पूर्णिया के बनमनखी, सुपौल के त्रिवेणीगंज और छातापुर की जनता से एनडीए प्रत्याशियों की जीत का आशीर्वाद लेंगे।
मैदान में एलइडी लगा कर पीएम की सभा व संबोधन को लाइव प्रसारित किया जाएगा। पीएम की ऐतिहासिक सभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डा मैदान में पूरी तैयारी की है।
एक लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना
भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा ने बताया कि जनसभा में एक लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। जिले के सभी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम मोदी की जनसभा को लेकर प्रचार प्रसार किया गया है।
प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. दिलीप जायसवाल, मंत्री नीरज सिंह बबलू सहित कई बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे। बताया कि जनसभा का कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से निर्धारित है।
इसकी तैयारी में सांसद प्रदीप कुमार सिंह, विधायक विद्यासागर केशरी, रैली प्रभारी यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़, कार्यक्रम प्रभारी मनोज झा, मंच प्रभारी बिमल सिंह, जिला प्रवक्ता प्रो. गणेश ठाकुर, हरदोई के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष चांदनी सिंह, युवा भाजपा नेता किशन शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्त्ता लगे हुए नजर आए।
