वोटिंग वाले दिन 9 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे पीएम मोदी,  NDA की जीत का मांगेंगे 'आशीर्वाद'

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अररिया के फारबिसगंज आ रहे हैं। यहां वे विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए सभा को संबोधित करेंगे। वे यहां नौ विधानसभा क्षेत्रों यथा, अररिया की छह विधानसभा फारबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, अररिया, रानीगंज, जोकीहाट के अलावा पूर्णिया के बनमनखी, सुपौल के त्रिवेणीगंज और छातापुर की जनता से एनडीए प्रत्याशियों की जीत का आशीर्वाद लेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मैदान में एलइडी लगा कर पीएम की सभा व संबोधन को लाइव प्रसारित किया जाएगा। पीएम की ऐतिहासिक सभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डा मैदान में पूरी तैयारी की है। एक लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा ने बताया कि जनसभा में एक लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। जिले के सभी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम मोदी की जनसभा को लेकर प्रचार प्रसार किया गया है।