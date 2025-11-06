PM Modi Araria Rally Today: पीएम मोदी आज फारबिसगंज में, हवाई अड्डा मैदान में करेंगे चुनावी सभा
PM Modi Araria Rally Today: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अररिया के फारबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। यहां पीएम मोदी बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। वे अररिया की छह विधानसभा फारबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, अररिया, रानीगंज, जोकीहाट के अलावा पूर्णिया के बनमनखी, सुपौल के त्रिवेणीगंज और छातापुर की जनता से एनडीए प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे।
संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। PM Modi Araria Rally Today बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरूवार को अररिया के फारबिसगंज आ रहे हैं। यहां वे हवाई अड्डा मैदान में विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वे यहां नौ विधानसभा क्षेत्रों यथा, अररिया की छह विधानसभा फारबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, अररिया, रानीगंज, जोकीहाट के अलावा पूर्णिया के बनमनखी, सुपौल के त्रिवेणीगंज और छातापुर की जनता से एनडीए प्रत्याशियों की जीत का आशीर्वाद लेंगे।
पीएम मोदी की सभा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
सभा स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. दिलीप जायसवाल, मंत्री नीरज सिंह बबलू सहित कई बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 10.55 में पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से फारबिसगंज कार्यक्रम स्थल पर 11.30 बजे पहुंचकर 12.15 तक रूकेंगे। वे यहां 45 मिनट रूकेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा ने बताया कि जनसभा में एक लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है।
छठी बार फारबिसगंज आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अररिया के फारबिसगंज के हवाई फील्ड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को छठी बार दिन के 11.40 बजे क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे। सभा को लेकर मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल में पीएम की सुरक्षा को लेकर बम निरोधक दस्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मुस्तैद किए गए है। सभा स्थल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले के आला अधिकारियों के अलावा स्पेशल ब्रांच के दो दर्जन से ज्यादा पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल व महिला पुलिस भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा में पहुंचे पुलिस बल एवं फोर्स की रहने की व्यवस्था स्थानीय ट्रेनिंग स्कूल सहित मैदान के नजदीक अन्य विद्यालय में की गई है।
छठी बार फारबिसगंज के लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बुधवार को स्पेशल ब्रांच के आईजी राकेश राठी, पूर्णिया के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल, डीएम अनिल कुमार, एसपी अंजनी कुमार, एसडीओ रंजीत कुमार रंजन, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा मैदान परिसर में डटे हुए नजर आए। आईजी ने एसपी से मैदान से संबंधित सभी जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सभा स्थल में एक अस्थाई थाना बनाया गया है, जिसका इंचार्ज इंस्पेक्टर मुकेश कुमार को बनाया गया है।सभा से पहले हेलीकाप्टर का ट्रायल लैंडिंग भी किया गया। इस दौरान वायुसेना के कई अधिकारियों ने मैदान का निरीक्षण किया और हेलीपैड स्थान का जायजा लिया।
