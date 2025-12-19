पैक्स चुनाव के लिए प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित, 23 दिसंबर तक दाखिल कर सकते हैं दावे और आपत्तियां

संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया )। प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा पैक्स चुनाव के लिए मतदाता सूची की तैयारी और प्रकाशन को लेकर विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किया गया हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके तहत 30 नवंबर को कट- ऑफ तिथि निर्धारित की गई है। इसके तहत केवल वही सदस्य या सह- सदस्य मतदाता सूची में शामिल होंगे, जिन्होंने इस तिथि तक वैध रूप से सदस्यता ग्रहण की हो। जिले के कुर्साकांटा और सिकटी प्रखंड क्षेत्र में भी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) का निर्वाचन होना है।

13 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर प्रकाशन एवं आम नोटिस, जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावा आपत्ति प्राप्त करने की तिथि एवं प्राप्त दावे आपत्तियों के निष्पादन की तिथि प्रकाशित किया गया है।

मतदाता सूची का प्रकाशन निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, संबंधित पैक्स कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय और निर्वाचन प्राधिकार की वेबसाइट पर किया गया है। 13 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। आपत्तियां 23 दिसंबर तक दाखिल इसी दिन आम सूचना जारी कर दावे-आपत्तियां आमंत्रित की गई। दावे और आपत्तियां 23 दिसंबर तक दाखिल की जाएगी। इसके बाद आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत 26 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अभिराम सिंह ने बताया कि कुर्साकांटा और सिकटी के चार-चार पैक्सो में चुनाव होना है। जिसको लेकर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का कार्य तेजी से चल रहा है।

अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा निर्वाचन प्राधिकार ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, ओवरराइटिंग या अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही संबंधित पैक्स का निर्वाचन कराया जाएगा।