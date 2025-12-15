Language
    अररिया के इस गांव में 350 मतदाताओं के नाम सूची से गायब, पंचायत चुनाव से पहले मचा हड़कंप

    By Suman Saurabh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    नाम जोड़ने के लिए लगाई गुहार। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बथनाहा (अररिया)। बथनाहा पंचायत के करीब 350 ग्रामीणों का नाम पंचायत मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जिस कारण ये सभी लोग पंचायत से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित है। जबकि ये सभी लोग लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा चुनाव में मतदान वर्षों से करते आ रहे है।

    विगत विधानसभा चुनाव में भी इनके द्वारा मतदान में भाग लिया था। मगर विडंबना तो यह है कि वर्तमान में ये सभी लोग पूर्व के वोटर लिस्ट के आधार पर बथनाहा पंचायत के निवासी तो कहलाते है लेकिन किस वार्ड में रहते है यह उन्हें पता नहीं।

    क्या है मामला

    वर्ष 2021 में नगर परिषद क्षेत्र जोगबनी का परिसीमन किया गया था, जिसमें बथनाहा पंचायत के वार्ड संख्या 1 से 9 तक को नगर परिषद में ले लिया गया। बथनाहा पंचायत के वार्ड संख्या 3, दो मौजा में विभक्त रहने तथा आपस में सटे नहीं रहने के कारण परिसीमन में पूर्वी हिस्सा छूट गया।

    बथनाहा पंचायत के भटियाही मौजा जो बथनाहा बीरपुर चौक स्थित है जिसे नगर परिषद में शामिल किया गया, जबकि वार्ड संख्या 3 का दूसरा हिस्सा यहां से करीब ढाई किमी पूरब की दूरी पर स्थित है जो बथनाहा मौजा में शामिल है इसे छोड़ दिया गया है। जबकि इसके आसपास के वार्ड को बथनाहा पंचायत में शामिल कर लिया गया।

    वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं

    350 के लगभग वोटर वाले इस ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से ना तो पंचायत की सुविधा मिली और ना ही नगर परिषद क्षेत्र की सुविधा मिली। जबकि इस पिछड़े क्षेत्र में महादलित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते है।

    वहीं, गांव के अभिषेक ठाकुर कहते है कि इस वार्ड के दर्जनों युवाओं को विधानसभा चुनाव में भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है और न ही बीएलओ इस क्षेत्र में नाम जोड़ने यहां आए।

    वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए लगाया गुहार

    क्षेत्र के ग्रामीण सदानंद ठाकुर, राजनांद ठाकुर, विद्यानंद ठाकुर, सत्यनारायण ठाकुर, कलानंद ठाकुर, बालेश्वर पासवान, सोनू पासवान, बेचन पासवान, गोपाल मंडल, रामदेव मंडल, जगदेव पासवान, धनजीत पासवान, सरस्वती देवी, बुचिया देवी, गुड़िया देवी, मूर्ति देवी, सीता देवी, पूनम देवी, बिंदा देवी, रूबी देवी, राधा मासोमत, सुनीता देवी, पिंकी देवी, रीता देवी, योगमाया देवी, डीपी देवी, आरती देवी, नीलम देवी, रेखा देवी, बसंती देवी, संजू देवी, माधुरी देवी, रुक्मणि देवी, लखिया देवी, सुनीता देवी, चांदनी देवी, पिंकी देवी, सुमन देवी आदि कहती हैं कि पंचायत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज तथा जिला पदाधिकारी अररिया से गुहार लगाया गया है लेकिन अबतक स्थल जांच नहीं किया गया है।

    जबकि वर्ष 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए मतदाता पुनरीक्षण तथा परिसीमन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।