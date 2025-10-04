Language
    Mid-Day Meal: अररिया में मिड डे मिल खाने से 30 से अधिक बच्चे बीमार, खाने में निकली छिपकली

    By Anil Kumar Tripathi Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:42 PM (IST)

    बिहार के सिकटी में एक स्कूल के मध्याह्न भोजन में छिपकली मिलने से 30 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत सामान्य बताई। ग्रामीणों ने रसोइया पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा विभाग ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

    मिड-डे मिल खाने से 30 से अधिक बच्चे बीमार। (जागरण)

    संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। सिकटी प्रखंड के दहगामा पंचायत वार्ड संख्या पांच मध्य विद्यालय सैदपोखर में शनिवार को बने एमडीएम में छिपकली निकलने का मामला प्रकाश में आया है।

    विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने से 30 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। बीमार सभी बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकटी में दाखिल कराया गया है। एमडीएम खाने से स्कूल के कई बच्चों को पेट व माथा दर्द की शिकायत पर सीएचसी सिकटी में भर्ती कराया गया।

    हालांकि, चिकित्सक ने सभी बच्चों की स्थिति को सामान्य बताया है। घटना के संबंध में बताया गया है कि शनिवार को मध्य विद्यालय सैदपोखर में मध्याह्न भोजन में खिचड़ी बनाया गया था। एमडीएम तैयार होने के बाद दोपहर में इनमें कुछ बच्चों ने खाना खाया था।

    इसी बीच किसी ने खिचड़ी में एक छिपकली को देखा। इसके बाद स्कूल के प्रधान ने सभी खाना फेंकवा दिया। विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की माने तो खिचड़ी बनने के बाद बच्चों को परोसा नहीं गया था। फिर भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    इधर विद्यालय प्रशासन की ओर से जानकारी मिलने के बाद कई स्थानीय ग्रामीण व अभिवावक अपने-अपने बच्चों को लेकर सीएचसी सिकटी पहुंच गए। ग्रामीणों ने बताया कि खाना खाने वाले बच्चों ने पेट दर्द व माथा चक्कर देने की शिकायत की जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया।

    सभी बच्चों का डॉक्टर ने जांच किया तथा इलाज किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अजमत राणा ने बताया कि सभी बच्चों की हालात सामान्य है। छिपकली की बात सुनकर बच्चे मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है।

    सभी खतरे से बाहर हैं। मौके पर मौजूद सिकटी थानाध्यक्ष रौशन कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। खतरे की कोई बात नहीं है। इधर अस्पताल में मौजूद दर्जनों ग्रामीणों ने रसोईया को दोषी मानते हुए उसपर कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है।

    इस संदर्भ में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रोहित कुमार चौरसिया ने बताया कि विद्यालय में एमडीएम खाने से बच्चों के बीमार होने का मामला आया है। इसकी जांच करवाई जाएगी। वे स्कूल पहुंचकर इसकी गंभीरता से जांच करेंगे तथा इसमें जो भी दोषी होगा उसपर कार्रवाई की जाएगी।