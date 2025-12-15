Language
    गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा अररिया, जमीनी विवाद में अधेड़ की गोली मारकर हत्या

    By Afsar Ali Ansari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:26 PM (IST)

    अररिया के रानीगंज थाना क्षेत्र के बेलसरा में जमीन विवाद में रंजन यादव नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ...और पढ़ें

    मृतक की पत्नी और बच्चे। (जागरण)

    संवाद सूत्र, रानीगंज (अररिया)। रानीगंज थाना क्षेत्र के बेलसरा वार्ड संख्या सात में सोमवार को जमीन विवाद में एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

    मृतक रंजन यादव (50) बेलसरा वार्ड संख्या सात निवासी था। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सूचना पर डीएसपी सुशील कुमार, रानीगंज थानाध्यक्ष रविरंजन सिंह सहित पुलिस जवान घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गए।

    एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और सैंपल अपने साथ ले गई। देर शाम तक रानीगंज थाना में केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी। करीब आधा दर्जन आरोपितों के घटना में शामिल होने की बात बतायी गई।

    पहले से चल रहा है जमीनी विवाद

    पीड़ित स्वजनों ने बताया कि गांव के जय प्रकाश यादव से काफी दिनों से जमीन विवाद चल रहा था। बीतें मई महीना में भी जयप्रकाश यादव के पुत्र दिवेश यादव ने रंजन यादव को गोली मार दी थी। उस घटना में रंजन यादव की आंख के समीप गोली लगी थी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के बाद स्वस्थ्य हो गए थे।

    उस मामले में रंजन यादव की पत्नी ललिता देवी के आवेदन पर पांच लोगों के विरुद्ध रानीगंज थाना में मामला दर्ज हुआ था। एक बार फिर पुरानी रंजिश में आरोपितों ने सोमवार की सुबह दस बजे रंजन यादव को सीने में गोली मारकर दी और सभी आरोपित फरार हो गए। गोली लगने से रंजन की मौत घटनास्थल पर ही हो गई।

    इधर डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि जमीनी विवाद में हत्या की बात सामने आई है। मामले की छानबीन की जा रही है। दोषियों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। इस घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। मृतक की पत्नी ललिता देवी सहित अन्य स्वजनों का रो-रोकर बुरा है। रंजन यादव को पांच पुत्री और दो पुत्र है।