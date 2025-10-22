पत्नी से विवाद के बाद बेरहम पिता ने डेढ़ वर्षीय बेटी की गला दबाकर की हत्या, गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जोकीहाट (अररिया)। पत्नी से हुए घरेलू विवाद के आक्रोश में पति ने अपने डेढ़ वर्षीय मासूम बच्ची की जान ले ली। घटना जोकीहाट थाना क्षेत्र के मटियारी पंचायत की रहिकपुर गांव, वार्ड नंबर 14 की है। जहां एक बेदर्द पिता ने अपनी डेढ़ वर्षीय मासूम बच्ची को पैर से गला दबाकर मार डाला। इस मामले को लेकर बच्ची की मां सन्नो ने पति मो. सलाम सहित आठ लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है।

दर्ज केस में सन्नो ने कहा है कि सोमवार को खाना बनाने के दौरान पति सलाम से घरेलू विवाद हो गया। विवाद के आक्रोश में पति सलाम ने जानबूझकर मेरी आंखों के सामने डेढ़ वर्षीय बच्ची साहेमा को जमीन पर पटक दिया और पैर से गले को तबतक दबाकर रखा जबतक उसकी मौत हो गई।

परिवार के लोगों ने छिपाने की कोशिश की फिर मृत बच्ची के शव को परिवार के लोगों ने छिपाने की कोशिश की। ससुर अली हसन, चचेरा ससुर कुर्बान, देवर असलम, सुफियान, भैंसुर कलाम शव को छिपाने के लिए बांस की झाड़ में ले जा रहे थे। मैंने रोकने की कोशिश की, इस बीच चचेरी सास बीबी अजमती, सास सोमीना, इम्तियाज लाठी, रड लेकर मारपीट करने लगे।