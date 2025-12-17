छात्रा की कनपटी पर पिस्टल सटाकर अपहरण की कोशिश, ग्रामीणों की बहादुरी से एक आरोपी गिरफ्तार
बिहार के महलगांव थाना क्षेत्र में एक छात्रा को पिस्टल दिखाकर अपहरण करने की कोशिश हुई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जोकीहाट(अररिया)। महलगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को कोचिंग में पढ़ने जा रही एक छात्रा को पिस्टल का भय दिखाकर अपहरण करने की कोशिश कर रहे दो में से एक आरोपित को ग्रामीणों ने दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया।
इसके साथ ही ग्रामीणों ने आरोपित से एक लोडेड पिस्तौल व 13 जिंदा कारतूस व दो मैगजीन भी बरामद कर पुलिस के हवाले किया है। आवश्यक पूछताछ के बाद महलगांव थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने आरोपित युवक को न्यायालय को सुपुर्द कर दिया।
दूसरा आरोपित भागने में सफल
थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार युवक मो.जव्वादुल हक पूर्णिया जिले के जलागढ़ थाना क्षेत्र के पोठिया गंगेली पंचायत के रहुवा टोला का रहने वाला है। जबकि दूसरा आरोपित भागने में सफल रहा।
पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपित एक ही बाइक पर सवार थे। घटना के सिलसिले में युवती के पिता ने महलगांव थाना में दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
कोचिंग में पढ़ने जा रही थी लड़की
दर्ज प्राथमिक में कहा गया है कि उनकी बेटी बगल के एक कोचिंग में पढ़ने जा रही थी। इस बीच जव्वादुल हक नाम के युवक ने उसकी बेटी को पिस्तौल का भय दिखाकर बाइक पर जबरन बैठा रहा था। इस दौरान उसकी बेटी ने हल्ला किया तो भारी संख्या में वहां ग्रामीण पहुंच गए। फिर भी युवक ने हार नहीं मानी उन्होंने युवती की कनपटी पर पिस्तौल सटा कर गोली मार देने की धमकी देते हुए ग्रामीणों को हटने की चेतावनी दी।
लेकिन इस बीच स्थानीय युवक जमशेद आलम ने साहस दिखाते हुए पहले जव्वादुल हक के हाथ से पिस्तौल झपटते हुए छीन लिया फिर उपस्थित ग्रामीण टूट पड़े और आरोपित युवक को दबोच लिया।
फरार युवक की तलाश तेज
प्राथमिकी के अनुसार गिरफ्तार जव्वादुल हक पहले भी उन लोगों को गोली मारने की धमकी दी थी। महलगांव थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि गिरफ्तार आरोपित का अपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है साथ ही पुलिस फरार युवक को तालाश रही है जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। मौके पर थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार के अतिरिक्त अनि राजीव कुमार व रोमा कुमारी उपस्थित थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।