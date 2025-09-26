‘I Love Muhammad’ वाले पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी से बिहार में बवाल, उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस तैनात
अररिया के जोगबनी में आई लव मोहम्मद पोस्ट पर बवाल हो गया। एक समुदाय के युवक की अभद्र टिप्पणी से दूसरे समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और बाजार बंद करवा दिया। इस दौरान कई दुकानों पर पथराव किया गया जिससे लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया।
जागरण संवाददाता, अररिया। जोगबनी में फेसबुक पर आई लव मोहम्मद के पोस्ट को लेकर जमकर बबाल हुआ। इस पोस्ट पर एक समुदाय के युवक द्वारा अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा बाजार बंद करवाने के दौरान कई दुकानों में किया पथराव।
पथराव से आक्रोशित लोगों द्वारा विरोध कर सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया। मौके पर बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस। शाम चार बजे शांति समिति की होगी बैठक।
