Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘I Love Muhammad’ वाले पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी से बिहार में बवाल, उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस तैनात

    By Prashant Prashar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:58 PM (IST)

    अररिया के जोगबनी में आई लव मोहम्मद पोस्ट पर बवाल हो गया। एक समुदाय के युवक की अभद्र टिप्पणी से दूसरे समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और बाजार बंद करवा दिया। इस दौरान कई दुकानों पर पथराव किया गया जिससे लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    अररिया में उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस तैनात

    जागरण संवाददाता, अररिया। जोगबनी में फेसबुक पर आई लव मोहम्मद के पोस्ट को लेकर जमकर बबाल हुआ। इस पोस्ट पर एक समुदाय के युवक द्वारा अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा बाजार बंद करवाने के दौरान कई दुकानों में किया पथराव।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पथराव से आक्रोशित लोगों द्वारा विरोध कर सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया। मौके पर बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस। शाम चार बजे शांति समिति की होगी बैठक।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।