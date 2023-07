Araria: पति ने पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, बहू का शव देख आराेपी की बुआ को लगा सदमा; वहीं तोड़ा दम

वीरनगर पूरब पंचायत वार्ड संख्या 11 में शनिवार की रात पति ने नवविवाहिता सफीना खारुन (22) को पीटने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सफीना पेट से भी थी। हत्या की खबर सुनकर आरोपित पति की फुआ (बुआ) जसरीय शव को देखने आई तो ह्रदयगति रुकने से उनकी भी मौत हो गई। शव को पुलिस ने अंत्यपरीक्षण के लिए अररिया भेज दिया है।

पति ने पत्नी की गला घोंटकर की हत्या

