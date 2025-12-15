एक्सप्रेस-वे से बदलेगी सीमांचल की तस्वीर, 41000 करोड़ होंगे खर्च; NHAI ने जारी किया रूट चार्ट

संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ने वाले प्रस्तावित गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे (Gorakhpur Siliguri Expressway) के निर्माण से पूर्वी भारत की सड़क कनेक्टिविटी में नई मजबूती आएगी। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से सीमांचल क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी, जिससे रोजगार, व्यापार और यात्रा के क्षेत्र में वृद्धि होगी।

इस पथ के निर्माण में 41,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जो नरपतगंज, फारबिसगंज, अररिया, कुर्साकांटा, सिकटी और पलासी प्रखंडों से होकर गुजरेगा। भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फाइनल रूट के साथ गांवों की सूची जारी कर दी है।

यह सड़क सिकटी प्रखंड के बेलबाड़ी, पोठिया, करहबाड़ी और सोहदी गांवों से होकर गुजरेगी। मुख्य रूप से एबीएम सिकटी पथ के गुज्जन चौक के दक्षिण से इसका निर्माण होगा। एक्सप्रेस-वे के बन जाने से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच आवागमन तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगा।