लो बोल्टेज की समस्या से मिलेगी निजात, फुलकाहा में 1 करोड़ की लागत से नए पावर ग्रिड का काम शुरू 

संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा से सटे फुलकाहा में स्थानीय लोगों के वर्षों प्रयास के बाद दस एमवीए के दो ट्रांसफार्मर वाली पावर ग्रिड की सौगात मिली है। बिहार सरकार की मेला प्लाट की भूमि फुलकाहा पर शनिवार से निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। जहां निर्माण कार्य होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं कई पंचायत के लो वोल्टेज की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस संदर्भ में विद्युत विभाग के कनीय अभियंता राजकुमार रौशन ने कहा यह पावर सब स्टेशन करीब एक करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है इसके बन जाने से लो वोल्टेज की समस्या दूर हो जाएगी। इस पावर सब स्टेशन की क्षमता के लिये दस एमवीए के दो ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, जिससे कई छोटे बड़े उद्योग चलाए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा करीब दस माह में बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं निर्माण कार्य कैप्कोउन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। यह पावर सब स्टेशन फुलकाहा थाना से दो सौ मीटर उत्तर और पूरब भाग निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के मैनेजर ने बताया गया कि पावर सब स्टेशन का निर्माण पूरा होने से फुलकाहा के साथ-साथ आसपास के पंचायतों में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति होगी।

वर्तमान में फुलकाहा सहित विभिन्न क्षेत्रों में घूरना स्थित पावर सब स्टेशन से बिजली की आपूर्ति की जाती है, जो इन क्षेत्रों से काफी दूर है। जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में खुशी का माहौल बना हुआ है। पावर सब स्टेशन बन जाने से क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी।

बिजली की समस्या से लोग काफी परेशान रहते थे, सबसे अधिक परेशान गर्मी के समय रहती है। कार्यपालक अभियंता राजेश प्रियदर्शी ने कहा कि पावर सब स्टेशन बनने से फुलकाहा क्षेत्र वासियों को बहुत जल्द ही बिजली की समस्याओं से निजात मिलेगी।