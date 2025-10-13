बिस्कुट और जनरल स्टोर के गोदाम में लगी आग

संवाद सूत्र, अररिया। रविवार सुबह शहर के आश्रम मोहल्ला वार्ड नंबर 14 में एक मकान के बेसमेंट में स्थित बिस्कुट और जनरल स्टोर के गोदाम में बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है।

अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच प्रारंभ कर दी है। आग की लपटों और घने धुएं ने इलाके में दहशत फैला दी, जिससे स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के अनुसार, ज्योतिष उर्फ बबलू भगत के तीन मंजिला मकान के बेसमेंट में बिस्किट और जनरल स्टोर का गोदाम था, जबकि ऊपरी मंजिलों पर लोग निवास करते हैं। मकान में एक ही प्रवेश-निकास मार्ग होने के कारण आग बुझाने में कठिनाई हुई। अग्निशमन की चार गाड़ियों ने स्थानीय लोगों और नगर परिषद कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम की दीवार तोड़कर अग्निशमन कर्मियों को अंदर प्रवेश करना पड़ा।