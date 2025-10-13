Language
    बिस्कुट और जनरल स्टोर के गोदाम में लगी आग

    By Prashant Prashar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    अररिया के आश्रम मोहल्ला में एक बिस्किट और जनरल स्टोर के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। अग्निशमन की गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच के आदेश दिए। सुरक्षा मानकों को सख्त करने की मांग की गई है।

    गोदाम में लगी आग को बुझाते अग्निशमन कर्मी। (जागरण)

    संवाद सूत्र, अररिया। रविवार सुबह शहर के आश्रम मोहल्ला वार्ड नंबर 14 में एक मकान के बेसमेंट में स्थित बिस्कुट और जनरल स्टोर के गोदाम में बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है।

    अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच प्रारंभ कर दी है। आग की लपटों और घने धुएं ने इलाके में दहशत फैला दी, जिससे स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

    जानकारी के अनुसार, ज्योतिष उर्फ बबलू भगत के तीन मंजिला मकान के बेसमेंट में बिस्किट और जनरल स्टोर का गोदाम था, जबकि ऊपरी मंजिलों पर लोग निवास करते हैं।

    मकान में एक ही प्रवेश-निकास मार्ग होने के कारण आग बुझाने में कठिनाई हुई। अग्निशमन की चार गाड़ियों ने स्थानीय लोगों और नगर परिषद कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम की दीवार तोड़कर अग्निशमन कर्मियों को अंदर प्रवेश करना पड़ा।

    सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस, एसडीपीओ सुशील कुमार और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी चंद्र राज प्रकाश मौके पर पहुंचे।

    अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस आगजनी में लाखों रुप का नुकसान हुआ है, जिसमें गोदाम में रखा बिस्किट, जनरल स्टोर का सामान और अन्य उपकरण जलकर राख हो गए।

    नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी चंद्र राज प्रकाश ने बताया कि आग लगने के कारणों की गहन जांच की जा रही है। साथ ही, बेसमेंट में गोदाम निर्माण के लिए नगर परिषद से लिए गए नक्शे और अनुमति की वैधता की भी जांच होगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा मानकों को सख्त करने की मांग की है।