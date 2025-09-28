फारबिसगंज में चोरों का आतंक: 5 लाख की चोरी, गृहस्वामी को छत से फेंका

फारबिसगंज के मटियारी पंचायत में चोरों ने एक घर में 5 लाख से अधिक की चोरी की और विरोध करने पर गृहस्वामी को छत से धक्का दे दिया। घायल गृहस्वामी को पूर्णिया रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गृहस्वामी के अनुसार चोर नकदी आभूषण और मोबाइल फोन ले गए। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार से मिलकर जानकारी ली।

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। फारबिसगंज प्रखंड के मटियारी पंचायत की वार्ड संख्या चार में शनिवार की देर रात्रि चोरों ने एक घर में प्रवेश कर अंदर रखे गोदरेज से नगदी, आभूषण सहित पांच लाख रुपया से अधिक की चोरी की घटना को अंजाम दिया।

वहीं नींद खुलने के बाद प्रतिकार करने पर गृहस्वामी को चोरों ने छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जिससे गृहस्वामी मनीष कुमार सिंह पिता हरि प्रसाद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल गृहस्वामी को स्वजन और स्थानीय लोग इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि उसका इलाज पूर्णिया में चल रहा है।

इधर, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना के अपर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार गुप्ता, अनि अमित राज दल बल घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित गृहस्वामी से चोरी की घटना की जानकारी लेते हुए जांच में जुट गए। घटना के संदर्भ में गृहस्वामी 65 वर्षीय गोरी देवी पति स्व. हरि प्रसाद सिंह ने बताया कि रात्रि के समय घर मे सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसी बीच चोरों ने उनके घर मे प्रवेश कर घर में रखे गोदरेज से एक लाख रुपये नकद, लगभग 1.5 लाख रुपये की हीरे की अंगूठी व पांच मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गया।

चोरी की घटना के दौरान ही उनके पुत्र मनीष कुमार सिंह की नींद खुल गई। पुत्र ने चोर का पीछा कर प्रतिकार किया। इसी क्रम में चोर ने उनके पुत्र को छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गया।

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में मुकेश कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, संदीप सिंह, पूर्व पंसस बैजनाथ मंडल, उमानंद दास, शिवानंद दास, नारायण सिंह, राजेश सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंच कर पीड़ित गृहस्वामी से घटना की जानकारी ली।