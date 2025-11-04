Language
    वोटिंग से पहले SDO ने इस ठिकाने से पकड़े 35 लाख रुपये, होटल में ताबड़तोड़ छापेमारी से मचा हड़कंप

    By Prashant Prashar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:48 AM (IST)

    Bihar Elections: बिहार के अररिया के फारबिसगंज इलाके में एसडीओ और डीएसपी ने ज्योति होटल परिसर में छापेमारी कर दो साइबर कैफे से 35 लाख 72 हजार 610 रुपये बरामद किए। कैलाश साइबर कैफे और जियो साइबर कैफे से यह राशि मिली। एसडीओ रंजीत कुमार रंजन ने बताया कि बिहार चुनाव में आदर्श आचार संहिता के चलते यह कार्रवाई की गई। बरामद राशि चुनाव में उपयोग होनी थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है और आयकर विभाग को सूचना दी गई है।

    Hero Image

    Bihar Elections: बिहार के फारबिसगंज इलाके में एसडीओ और डीएसपी ने एक ठिकाने से 35 लाख रुपये पकड़े।

    संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। Bihar Election 2025 फारबिसगंज के ज्योति होटल परिसर स्थित दो अलग-अलग स्थानों में सोमवार की देर रात एसडीओ रंजीत कुमार रंजन एवं एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए दोनों स्थानों से 35 लाख 72 हजार 610 रूपए नकद बरामद किया। अनुमंडल प्रशासन की छापेमारी से ज्योति होटल परिसर में हड़कंप मचा रहा।

    प्रशासन ने विभिन्न कंपनी के माइक्रो फाइनेंस कलेक्शन सेंटर कैलाश साइबर कैफे से छापेमारी करते हुए 18 लाख 17 हजार एवं जियो साइबर कैफे से 18 लाख 55 हजार 610 रुपया बरामद किया है। कैलाश साइबर कैफे का संचालक कैलाश कुमार पटेल चौक फारबिसगंज का निवासी बताया जाता है। वहीं जियो साइबर कैफे का संचालक प्रभाष कुमार फौजी कालोनी एवं सुधीर कुमार अमहारा निवासी बताया जाता है।

    पैसे की चुनाव में उपयोग की आशंका, चल रही गहन जांच 

    बताया जाता है कि दोनों परिसर में विभिन्न कंपनियों के माइक्रोफाइनेंस के कलेक्शन सेंटर के साथ-साथ मनी ट्रांसफर का भी काम किया जाता था। प्रशासन की छापेमारी के दौरान दोनों प्रतिष्ठान के संचालक मौके पर मौजूद थे। मामले में पूछे जाने पर एसडीओ रंजीत कुमार रंजन ने कहा कि आचार संहिता में कैश रखने और ले जाने की लिमिट निर्धारित है।

    ज्योति होटल परिसर स्थित दो अलग अलग स्थानों में छापेमारी की गई है। दोनों स्थानों से 35 लाख से अधिक रुपया बरामद किया गया है। बरामद रुपया चुनाव के उपयोग का था या नहीं इसकी जांच की जा रहा है। इस संदर्भ में जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है।

    एसडीओ ने कहा कि बरामद रुपया का सीजर बनाकर जिला भेजा जाएगा एवं इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाएगी। इस छापेमारी अभियान में थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह, एफएसटी टीम में शामिल अपर थानाध्यक्ष शैलेन्द्र प्रसाद गुप्ता सहित पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट मौजूद थे।