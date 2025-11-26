Language
    अररिया में फर्जी दरोगा गिरफ्तार, तीन सालों से लोगों को बना रहा था ठगी का शिकार

    By Suman Saurabh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:04 AM (IST)

    अररिया में एक फर्जी दरोगा गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले तीन सालों से लोगों को ठग रहा था। आरोपी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से पैसे लेता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, ताकि ठगी के शिकार हुए लोगों और अन्य साथियों का पता लगाया जा सके।

    अररिया में फर्जी दरोगा गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अररिया। नगर थाना पुलिस ने सोमवार को समाहरणालय परिसर से एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार युवक अपनी पत्नी के साथ फारबिसगंज बाजार में किराए के मकान में रह रहा था और खुद को 2018 बैच का पुलिस अवर निरीक्षक बताकर आम लोगों को डराकर वर्दी की आड़ में उगाही और ठगी कर रहा था।

    पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति दारोगा की वर्दी में समाहरणालय परिसर के पास संदिग्ध रूप से घूम रहा है। उसके हाव-भाव और बोलने के तरीके से वह वास्तविक पुलिसकर्मी नहीं लग रहा था।

    सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष मनीष कुमार रजक के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। कुछ देर बाद पुलिस ने निर्वाचन कार्यालय के समीप दारोगा की वर्दी पहने एक व्यक्ति को बाइक से जाते देखा और उसे रोक लिया।

    उसके पास से नकली पिस्तौल भी बरामद की गई। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम रणवीर कुमार बताया, लेकिन जब पुलिस ने उससे वरीय अधिकारियों के नाम और अन्य सवाल पूछे, तो वह उलझ गया।

    पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना असली नाम अर्जुन पासवान का पुत्र रणवीर कुमार बताया। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पिछले तीन वर्षों से फर्जी पुलिस अवर निरीक्षक बनकर ठगी कर रहा था। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्याय हिरासत में भेज दिया गया है।