अररिया में फर्जी दरोगा गिरफ्तार, तीन सालों से लोगों को बना रहा था ठगी का शिकार

जागरण संवाददाता, अररिया। नगर थाना पुलिस ने सोमवार को समाहरणालय परिसर से एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार युवक अपनी पत्नी के साथ फारबिसगंज बाजार में किराए के मकान में रह रहा था और खुद को 2018 बैच का पुलिस अवर निरीक्षक बताकर आम लोगों को डराकर वर्दी की आड़ में उगाही और ठगी कर रहा था।

पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति दारोगा की वर्दी में समाहरणालय परिसर के पास संदिग्ध रूप से घूम रहा है। उसके हाव-भाव और बोलने के तरीके से वह वास्तविक पुलिसकर्मी नहीं लग रहा था। सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष मनीष कुमार रजक के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। कुछ देर बाद पुलिस ने निर्वाचन कार्यालय के समीप दारोगा की वर्दी पहने एक व्यक्ति को बाइक से जाते देखा और उसे रोक लिया।