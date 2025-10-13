Bihar Election: पूर्व IPS शिवदीप लांडे अररिया से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, NR कटवाने के बाद किया एलान

जागरण संवाददाता, अररिया। अररिया विधानसभा सीट से पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने सोमवार को अररिया पहुंचकर एनआर कटाया। उन्होंने अररिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की बात कही है। सोमवार को अररिया अनुमंडल कार्यालय से एनआर कटवाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। वे संभवत: शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अररिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए काफी दिनों से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। बीच-बीच में आकर लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे थे। वे अररिया में एसपी भी रह चुके हैं। इन्होंने हिंद सेना बनाई थी। रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। नरपतगंज को छोड़ पांच विधानसभा के लिए आज कटे 11 एनआर जिले के छह विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण में मतदान 11 नवंबर को होगा। जिसको लेकर सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

अररिया, जोकीहाट, सिकटी और रानीगंज विधानसभा के लिए नामांकन का कार्य समाहरणालय स्थित अलग-अलग निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में होगा। जबकि फारबिसगंज और नरपतगंज विधानसभ के लिए नामांकन का कार्य फारबिसगंज में हो रहा है। नामांकन को लेकर समाहरणालय परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए है। परिसर में चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। वहीं, लोगों की सुविधा के लिए हर विधानसभावार हेल्प डेस्क बनाया है, ताकि किसी प्रकार की समस्या हो तो वे अपने हेल्प डेस्क पर जाकर इसका समाधान करा लें।