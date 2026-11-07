दीपावली के बीच भारत-नेपाल सीमा में अलर्ट, पुलिस ने किया बैरिकेडिंग; आने-जाने वालों की हो रही कड़ी जांच

संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। कुर्साकांटा और सिकटी प्रखंड से लगने वाली भारत-नेपाल सीमा पर दीपावली पर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा पर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवान पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं।

दोनों देशों के बीच आवाजाही करने वाले लोगों की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा से सटे इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है। सिकटी सीमा चौकी पर आने-जाने वाले वाहनों की जांच भी तेज कर दी गई है।