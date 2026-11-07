जमुई छेड़खानी कांड: वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने से किया इनकार, पॉक्सो कोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश  

संवाद सहयोगी, जमुई। देशभर में चर्चित मड़वा पहाड़ नाबालिग दुर्व्यवहार मामले में न्यायिक प्रक्रिया तेज हो गई है। पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश महेश्वर दुबे ने मुख्य आरोपित नंदन यादव और प्रमोद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश दिया है।

अब तक दोनों आरोपितों की ओर से अपने फैसले पर अडिग किसी अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल नहीं किया है। इस कारण मामले में आरोप गठन और स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। कानूनी नियमों के मुताबिक मिलेगा वकील कानूनी प्राविधानों के तहत प्रत्येक आरोपित को अपने बचाव के लिए अधिवक्ता रखने का अधिकार है। यदि कोई आरोपित किसी कारण से अधिवक्ता रखने में असमर्थ है, तो उसे सरकार की ओर से विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से वकील उपलब्ध कराया जाता है।